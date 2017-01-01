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На Донбассе погиб сапер ГСЧС

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Еще трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.
Во время разминирования погиб сапер
Во время разминирования погиб сапер
Міноборони України

Возле поселка Пески Донецкой области в субботу, 16 февраля, при разминировании схрона с боеприпасами прогремел взрыв, в результате которого погиб сотрудник ГСЧС. Еще трое сотрудников полиции получили осколочные ранения. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов по обнаруженному возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрону с боеприпасами. При разминировании и изъятии опасной находки прогремел взрыв, в результате которого спасатель-сапер погиб на месте. А трое сотрудников полиции получили осколочные ранения", - пишет он.

Князев уточнил, что пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. На место ЧП направлены самолет санавиации для эвакуации раненых.

 

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе погиб сапер ГСЧС

 

Напомним, в январе в Донецкой области сапер пиротехнического подразделения ГСЧС получил ранение.

 

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Теги: погиб, ГСЧС, тайник, разминирование, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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