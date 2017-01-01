Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гибель сапера на Донбассе: появились подробности

Комментариев: 0
В результате взрыва смертельные травмы получил 48-летний работник ГСЧС, житель города Новогродовка Донецкой области.
При взрыве тайника погиб сапер-спасатель
При взрыве тайника погиб сапер-спасатель

При взрыве боеприпасов на Донбассе в субботу, 16 февраля, погиб начальник караула 75 ГПСЧ Новогродовки, капитан службы гражданской защиты Олег Анатольевич Моргун, 1971 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

По данным ведомcтва, трагедия случилась в 17:45 вблизи поселка Первомайское Ясиноватского района.

В полиции Донецкой области сообщили, что среди раненых - работник полиции ГУНП в Киеве из состава сил операции Объединенных сил и двое сотрудников Дружковского отделения полиции. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

Самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи, - 21 год.

 

 

Как сообщалось, 16 февраля сепаратисты дважды обстреляли силы Операции объединенных сил на Донбассе. Ранен один украинский военнослужащий.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: боеприпасы, взрыв, Донецкая область, погиб, ГСЧС, тайник, война на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь