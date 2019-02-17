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Под Харьковом мужчина пострадал при взрыве пули

Комментариев: 2
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Зайцева.
Пострадавшего экстренно госпитализировали
Пострадавшего экстренно госпитализировали
Постфактум

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства травмирования мужчины в поселке Песочин Харьковской области, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

Предварительно установлено, что 48-летний мужчина по дороге на работу нашел предмет, похожий на пулю. Он принес ее в гаражное помещение, где работает слесарем. Мужчина пытался разобрать найденный предмет, и тот взорвался у него в руках, – говорится в сообщении.

"Пострадавший в тяжелом состоянии с телесными повреждениями в виде множественных осколочных ранений живота, шеи, грудной клетки и правого бедра, травматической ампутации четырех пальцев руки доставлен в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Зайцева", – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье о покушение на убийство (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Ранее СМИ сообщили, что в Мариуполе в результате взрыва гранаты в жилом доме погибли 31-летний сотрудник СБУ и его товарищ. Они якобы попытались разобрать взрывное устройство.

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Теги: Харьков, Харьковская область, полиция, мужчина, взрыв, взрывчатка, пострадавшие, пуля
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МаксимУм    17.02.2019, 08:54
Оценка:  0
МаксимУм
Пуля - дура... Как разобрать цельнолитую пулю???
Фарабунда_Марти    17.02.2019, 08:38
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Я ещё в далёком детстве обратил внимание, что любой снаряд очень похож на пулю и отличается лишь размером. И в свете этого хочется узнать калибр "пули", которую пытался разобрать (разобрать пулю???))) пострадавший.
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