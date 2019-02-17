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На Донбасс погиб боец ВСУ, еще два ранены

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По данным украинской разведки, ответным огнем пять сепаратистов было уничтожено и четверо ранены.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки и с начала воскресенья восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один боец ВСУ погиб, еще два ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 17 февраля.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы позиций сил ООС велись четыре раза: дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Павлополя; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия –у Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север враг дважды обстреляли позиции в районе села Крымское: один раз – из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй – со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения обороняющихся отвечали на вражеский огонь очередными огневыми средствами", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 16 февраля пять сепаратистов было уничтожено и четверо ранены.

В штабе также добавили, что с начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ООС в результате чего один военнослужащий ранен.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток – вблизи Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север – в районе Екатериновки из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, за сутки 15 февраля сепаратисты девять раз открывали огонь. Шесть раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Тогда также погиб один боец ВСУ и двое получили ранения.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, погибшие, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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atos    17.02.2019, 08:50
Оценка:  0
atos
Голосуйте за Порошенко, и это будет продолжаться бесконечно, только Порошенко)))
ANDREICH    17.02.2019, 08:47
Оценка:  0
ANDREICH
так мирний план же порошенка в дии
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