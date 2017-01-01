Итоги 16 февраля: акции протеста у дома Порошенко и пенсии в марте

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Активисты организовали автопробег к дому Порошенко; индексация пенсий будет проходить ежегодно 1 марта: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

У дома Порошенко требуют “растаможку за 300 евро“

У дома президента Петра Порошенко в селе Козин Киевской области проходит акция с требованием установления “единой ставки растаможки для всех авто в 300 евро“.

Участники акции заявляют, что в населенном пункте находятся “автобусы с полицией и Нацгвардией“.

Стоит отметить, что сам Порошенко сейчас находится на конференции по безопасности в Мюнхене.

С марта пенсии вырастут на 17-20% - вице-премьер

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что с марта размер пенсий в результате осовременивания увеличится на 17-20%.

Он напомнил, что, начиная с этого года, перерасчет пенсий будет происходить ежегодно в автоматическом режиме.

По словам вице-премьера, в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий.

Очередь в детсады сократилась на две трети - министр

Министр образования Лилия Гриневич заявляет, что за два года очередь в детские сады сокращена на 63 тысяч мест.

Министр напомнила, что в 2016 году очередь в детсады составляла 96 тысяч мест. “Сейчас, за счет ежегодного создания мест, мы сократили очередь до 33 тысяч мест“, - добавила Гриневич.

Украина оказалась хуже соседей по качеству жизни

Украина заняла 62 место в исследовании “Качество жизни стран-2019” (Quality of Life Index for Country 2019), который каждый год составляет сервис Numbeo, оказавшись ниже всех соседних стран.

Согласно исследованию, первые три места в рейтинге качества жизни заняли: Дания, Швейцария и Финляндия. Германия на 8-м, в свою очередь, Япония и США - на 12-м и 13-м местах соответственно, а последнее, 71-е место осталось за Египтом.

Украина изучит евроинтеграционный опыт Черногории

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Петр Порошенко провел встречу с лидером Черногории Мило Джукановичем по интеграции в Европейский союз.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, европейского сотрудничества и взаимодействия в международных организациях.

На Житомирщине ищут надругавшегося над флагом мужчину

В Житомирской области полиция разыскивает мужчину, который осквернил государственный флаг Украины и выложил соответствующее видео в соцсеть.

Правоохранители заметили, что один из пользователей социальной сети выложил на своей странице видео с записью повреждения государственного флага, и немедленно открыли уголовное производство по ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.