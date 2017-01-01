Сутки на Донбассе: украинский военный погиб от вражеского обстрела

По данным разведки, 16 февраля пятерых оккупантов были ликвидированы, четверо ранены.

За минувшие сутки, 16 февраля, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в результате обстрелов один военнослужащий ОС погиб, еще один получил ранения.

В полосе действий оперативно-тактического группировки Восток обстрелы позиций ВСУ велись 4 раза:

дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север враг дважды обстрелял силы ОС в районе села Крымское: один раз - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй - из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Украинские подразделения, обороняющиеся отвечали на вражеский огонь дежурными огневыми средствами. По данным разведки, 16 февраля пятерых оккупантов уничтожены и четверо ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял украинские позиции.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток - вблизи населенного пункта Водяное из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки Север в районе населенного пункта Катериновка из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий ранен.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб, двое получили ранения.