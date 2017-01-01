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Сутки на Донбассе: украинский военный погиб от вражеского обстрела

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По данным разведки, 16 февраля пятерых оккупантов были ликвидированы, четверо ранены.
Украинские войска понесли потери на Донбассе
Украинские войска понесли потери на Донбассе
УНИАН

За минувшие сутки, 16 февраля, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в результате обстрелов один военнослужащий ОС погиб, еще один получил ранения. 

В полосе действий оперативно-тактического группировки Восток обстрелы позиций ВСУ велись 4 раза: 

  •  дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;
  •   из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; 
  •  из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле населенного пункта Гнутово. 

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север враг дважды обстрелял силы ОС в районе села Крымское: один раз - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй - из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. 

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Украинские подразделения, обороняющиеся отвечали на вражеский огонь дежурными огневыми средствами. По данным разведки, 16 февраля пятерых оккупантов уничтожены и четверо ранены. 

С начала текущих суток враг дважды обстрелял украинские позиции. 

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток - вблизи населенного пункта Водяное из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. 

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В полосе действий оперативно-тактической группировки Север в районе населенного пункта Катериновка из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. 

В результате обстрелов один украинский военнослужащий ранен.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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