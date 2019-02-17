Дональд Туск приедет в Украину на годовщину Майдана - СМИ
Глава Европейского совета Дональд Туск будет находиться в Украине во время празднования пятой годовщины Революции Достоинства 18-20 февраля.
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Об этом сообщает Польское радио, ссылаясь на євросоюзный источник. По его словам, Туск совершит визиты в Киев и Львов.
Неназванный чиновник ЕС также рассказал журналистам, что глава Европейского совета должен принять участие в Украине в торжественных мероприятиях в украинском парламенте, а также в Национальном университете им. Франко во Львове.
Политик также должен встретиться с президентом и премьер-министром Украины.
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Напомним, на внеочередном заседании Рады 19 февраля будет присутствовать президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и глава Европейского совета Дональд Туск.
ну кто, как не лепшие друзяки поляки, за всю историю, желают украинцам добра и побольше...