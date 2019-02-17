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Дональд Туск приедет в Украину на годовщину Майдана - СМИ

Комментариев: 7
Политик также должен встретиться с президентом и премьер-министром Украины.
По информации СМИ, Дональд Туск едет в Украину
По информации СМИ, Дональд Туск едет в Украину
EPA/UPG

Глава Европейского совета Дональд Туск будет находиться в Украине во время празднования пятой годовщины Революции Достоинства 18-20 февраля.

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Об этом сообщает Польское радио, ссылаясь на євросоюзный источник. По его словам, Туск совершит визиты в Киев и Львов. 

Неназванный чиновник ЕС также рассказал журналистам, что глава Европейского совета должен принять участие в Украине в торжественных мероприятиях в украинском парламенте, а также в Национальном университете им. Франко во Львове. 

Политик также должен встретиться с президентом и премьер-министром Украины.

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Напомним, на внеочередном заседании Рады 19 февраля будет присутствовать президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и глава Европейского совета Дональд Туск. 

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Теги: Туск, майдан, чиновник, ЕС, глава, парламент, Украина
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Комментариев (9)
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ANDREICH    17.02.2019, 12:00
Оценка:  0
ANDREICH
не прииде бо путин нападе ранише за його приизд
Olshankin    17.02.2019, 12:00
Оценка:  0
Olshankin
Чем хуже Украине, тем скорее вернутся Kresy Wschodnie. На 3 из 6 воеводств надежда есть.
VSHIVANKA    17.02.2019, 11:46
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ПЕЧЕНЬЕ ПРИВЕЗЁТ СКАКУНАМ ИЛИ ЧТО ДРУГОЕ ? ))))
fkrfyfan    17.02.2019, 11:26
Оценка:  +4
fkrfyfan
Дональд Дак приедет чтобы поплясать на остатках страны, которую он помогает разваливать
iseamaster    17.02.2019, 11:23
Оценка:  +3
iseamaster
Что эти твари собрались праздновать? Потерю Крыма? Разрушенный Донбасс и десятки тысяч жертв? Может быть Аллея Ангелов для этих европейских мудаков - праздник? Твари конченные разрушили Украину и собираются это праздновать...
Media-sapiens    17.02.2019, 11:20
Оценка:  +3
Media-sapiens
развалинами Помпеи удовлетворен...
ну кто, как не лепшие друзяки поляки, за всю историю, желают украинцам добра и побольше...
bertal    17.02.2019, 11:14
Оценка:  +4
bertal
Убедиться, что все идет по плану, в какой еще стране можно ставить эксперименты?
Dmitriy7    17.02.2019, 11:03
Оценка:  +3
Dmitriy7
и что??может он оплатит всем камуналку и перелёт в европу для хорошего времени провождения и побухать
andromeda330    17.02.2019, 10:43
Оценка:  +3
andromeda330
Янки вон из Украины!
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