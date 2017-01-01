В Одессе краеведу сожгли машину

На место вызвали сотрудников полиции, которые предварительно квалифицировали происшествие как поджог.

В ночь на воскресенье в Одессе неизвестные подожгли автомобиль местного краеведа и экскурсовода Александра Бабича. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 17 февраля.

Пожар произошел в непосредственной близости от дома Бабича. Там находилась его семья.

"Меня не было в городе. В доме были две бабушки и двое маленьких детей. В соседней квартире – двое соседей. Если бы не пожарные (спасибо, ребята за восемь минут приехали и отработали), то шесть трупов могло бы быть", – написал он.

В результате пожара никто не пострадал. На место вызвали сотрудников полиции, которые предварительно квалифицировали происшествие как поджог.

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Ранее в Одессе на Львовской улице сожгли два автомобиля с польскими номерами. Сгорели Mercedes и BMW. По словам местных жителей, на сгоревших авто ездили представители одного из нацменьшинств, которые "дерзко себя вели".

Также СМИ сообщалось, что в центре Одессы подожгли авто Volkswagen, который принадлежит одному из судей. Правоохранители обнаружили возле машины обгоревшую пластиковую бутылку и коробку спичек.

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