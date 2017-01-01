На Донбассе блокируется работа наблюдателей – ОБСЕ

На этой неделе были зафиксированы ограничения свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата миссии ОБСЕ.

У наблюдателей ОБСЕ регулярно возникают проблемы на неподконтрольной территории Місія ОБСЄ в Україні / Facebook

Сепаратисты запрещают наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попадать на контролируемые вооруженными формированиями объекты и территории. Об этом сообщается в отчете миссии за 14 февраля, опубликованном накануне.

Так, на этой неделе были зафиксированы ограничения свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата миссии.

Трое членов незаконных вооруженных формирований в очередной раз не разрешили патрулю миссии проехать через блокпост, расположенный вблизи Заиченко (на северо-востоке от Мариуполя). Из-за отказа наблюдателей показать план своего патрулирования, им не позволили проехать в северо-восточном направлении поселков Пикузы и Саханка.

Кроме того, на блокпосту неподалеку от Верхнешироковского (на северо-востоке от Мариуполя), в двух случаях сепаратисты вновь запретили членам патруля ОБСЕ проезд через блокпост, ссылаясь каждый раз на "проведение комплекса специальных мероприятий".

С третьей попытки патрулю СММ все же удалось проехать через блокпост и попасть в этот населенный пункт.

Ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе учения сепаратистов с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности.

Также ОБСЕ фиксировала размещение гаубиц и РСЗО Град на неподконтрольной части Донбасса возле населенных пунктов Софиевка и Хрустальный.

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