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В Днепре двое мужчин подстрелили с балкона прохожего

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Для задержания стрелка на место происшествия направились патрульные, следственно-оперативная группа и спецназовцы.
Изъятый пистолет
Изъятый пистолет
Нацполіція України

В Днепре полицейские задержали двух мужчин, которые стреляли с балкона и ранили прохожего. Об этом сообщает региональное управление Наполиции в воскресенье, 17 февраля.

Как выяснили правохранители, конфликт между мужчинами произошел накануне вечером на улице Д. Донцова.

В результате спора один из мужчин был ранен в живот. Его доставили в больницу. Для задержания стрелка на место происшествия направились патрульные, следственно-оперативная группа и спецназовцы. После переговоров полицейские задержали двух злоумышленников. Установлено, что у пострадавшего стрелял 37-летний мужчина, – говорится в сообщении.

Злоумышленников доставили в отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Полицейские опрашивают свидетелей происшествия.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре двое мужчин подстрелили с балкона прохожего

Ранее на этой неделе в Днепре спецназ КОРД со штурмом задержал клиента отеля, который поселился в номере с карабином Сайга.

Также в Днепре на улице Дачной произошла стрельба, в результате которой ранили двух мужчин-иностранцев. Их госпитализировали.

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Теги: фото, Днепр, стрельба, полиция, мужчина, ранение
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Источник: korrespondent.net

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