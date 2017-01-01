В Харькове произошел крупный пожар на складе

С огнем боролись пять отделений спасателей. Горели конструкции здания, а также горючая швейная фурнитура.

В ночь на воскресенье в Харькове произошел пожар на складе швейной фурнитуры по проспекту Гагарина, 127-а. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС 17 февраля.

Информация о возгорании поступила от охраны здания в 3:14.

"К месту вызова было направлено шесть отделений службы спасения ГСЧС на автоцистернах в составе 30 спасателей, одно отделение курсантов от Национального университета гражданской защиты и автомобиль газодымозащитной службы. По прибытию спасатели установили, что огонь охватил часть здания площадью около 400 кв.м. Горели конструкции здания, а также горючая швейная фурнитура", – говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 4:26, полностью ликвидирован в 7:00. Причина возгорания и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.

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Ранее в Киеве огонь охватил более 10 тысяч кв. м складов в Деснянском районе. Спасателям удалось предотвратить распространение пожара на всю территорию складов, которая составляет 30 тысяч "квадратов".

Также в Днепре произошел пожар в складских помещениях на территории предприятия по ул. Терновая на общей площади 100 кв. м.

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