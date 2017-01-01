Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Дании полиция объявила в розыск кенгуру

Комментариев: 0
Кенгуру жил на территории частного дома и сбежал в неизвестном направлении вечером в субботу.
Кенгуру находится на свободе со вчерашнего дня
Кенгуру находится на свободе со вчерашнего дня
Instagram

Полиция датского региона Южный Ютланд разыскивает сбежавшего из частного дома кенгуру. Об этом сообщается на странице местной полиции в Twitter в воскресенье, 17 февраля.

"Мы разыскиваем кенгуру, принадлежащего частному лицу и сбежавшего из дома в районе Остер Линдет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что животное оказалось на свободе вечером в субботу.

Ранее возле городка Киршлаг на севере Австрии местные жители заметили в лесу кенгуру. Некоторые даже смогли его снять на видео.

Также сообщалось, что в Австралии умер 12-летний кенгуру Роджер, ставший звездой соцсетей из-за чрезвычайно развитых мышц.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, животное, Дания, полиция, розыск, кенгуру
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь