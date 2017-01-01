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В Карпатах со вчера разыскивают пропавшую туристку

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К поискам привлекли 37 спасателей и вертолет ГосЧС.
В Карпатах со вчерашнего вечера ищут пропавшую туристку
В Карпатах со вчерашнего вечера ищут пропавшую туристку
dsns.gov.ua

В Карпатах со вчерашнего вечера ищут пропавшую вблизи села Пилипец туристку.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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“Во время прогулки вблизи села Пилипец потеряла ориентир на местности и заблудилась женщина 35-ти лет. Поиски пропавшей туристки спасатели Закарпатской области начали вечером 16 февраля в 22:15“, - говорится в сообщении.

Утром 17 февраля к поисково-спасательным работам дополнительно привлекли спасателей, полицейских, работников лесничества и местное население, а также вертолет ГосЧС МИ-8. Всего - 37 человек и 7 единиц техники.

Сейчас поиски пропавшей продолжаются.

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Напомним, Украинские синоптики предупреждали о значительной снеголавинной опасности в горах Карпаты на территории Ивано-Франковской области. 

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Теги: туристка, Карпаты, спасатели, Закарпатье
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