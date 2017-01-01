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В Запорожье три человека пытались поджечь храм – СМИ

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Полиция подозревает, что злоумышленники действовали с целью разжигания межрелигиозной вражды.
Храм Ионна Богослова в Запорожье
Храм Ионна Богослова в Запорожье
spzh.news

В Запорожье правоохранители задержали троих человек, которые пытались поджечь храм Ионна Богослова УПЦ МП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную полицию в воскресенье, 17 февраля.

Утверждается, что инцидент произошел накануне в субботу.

"Двое мужчин, один из которых житель Запорожья, а другой одного из сел области, и женщина перелезли через забор вокруг двора церкви. Далее один из мужчин пытался поджечь храм с помощью воспламеняющегося вещества и самодельного факела. Однако у него ничего не получилось. При попытке убежать поджигателей задержали правоохранители", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье о теракте (ст.258 УК Украины). Подозревается, что данные действия злоумышленники пытались совершить с целью разжигания межрелигиозной вражды.

Устанавливаются причастность задержанных и других лиц к еще двум попыткам поджогов церквей в Запорожье, которые произошли с начала февраля.

Напомним, в ночь на 6 февраля в Запорожье совершили поджог и осквернили храм в честь преподобного Алексея Карпаторусского УПЦ МП.

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Теги: церковь, Запорожье, храм, УПЦ МП, храмы, полиция, огонь, поджог, задержание, поджег
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Источник: korrespondent.net

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