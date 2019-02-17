В Запорожье три человека пытались поджечь храм - СМИ
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В Запорожье правоохранители задержали троих человек, которые пытались поджечь храм Ионна Богослова УПЦ МП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную полицию в воскресенье, 17 февраля.
Утверждается, что инцидент произошел накануне в субботу.
Открыто уголовное производство по статье о теракте (ст.258 УК Украины). Подозревается, что данные действия злоумышленники пытались совершить с целью разжигания межрелигиозной вражды.
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Устанавливаются причастность задержанных и других лиц к еще двум попыткам поджогов церквей в Запорожье, которые произошли с начала февраля.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Запорожье совершили поджог и осквернили храм в честь преподобного Алексея Карпаторусского УПЦ МП.
Чтоб воровство скрыть и растраты,
Сжигают храмы Артемиды -
Всегда страдают Геростраты.
НА ДЕЛО ОНИ ПОШЛИ С ПИСЬМЕННЫМ ПРИКАЗОМ ПУТИНА , ПАСПОРТАМИ РОССИИ , БАЛАЛАЙКАМИ , И С ГЕОРГИЕВСКИМИ ЛЕНТОЧКАМИ ?