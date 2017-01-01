Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция провела рейды в Донецкой области

Комментариев: 0
Правоохранители организовали рейды с целью стабилизации криминогенной ситуации на Донбассе.

Сотрудники полиции провели оперативно-профилактические рейды в Мариуполе, Сартане и Гнутово Донецкой области. Были задержаны шесть человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в воскресенье, 17 февраля.

Отмечается, что рейды проводились с целью обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотиков, установлению лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям, и стабилизации криминогенной ситуации.

"По горячим следам раскрыто два грабежа, грабители задержаны и доставлены в отдел полиции города Мариуполь. Раскрыто 22 кражи, а вещественные доказательства (ювелирные изделия, деньги, бытовая техника, компьютерная техника, мобильные телефоны и т.д.) у злоумышленников изъяты", – говорится в сообщении.

Кроме того, был задокументирован факт незаконного обращения с оружием и задокументировано три уголовных правонарушения по фактам изъятия наркотиков. Всего задокументировано 192 административных правонарушения, за совершение которых составлены соответствующие протоколы.

Напомним, за минувшие сутки и утром воскресенья на Донбассе сепаратисты восемь раз открывали огонь. Два раза применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Погиб один боец ВСУ и двое получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, полиция, донбасс, новости Донбасса, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь