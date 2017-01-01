Полиция провела рейды в Донецкой области

Правоохранители организовали рейды с целью стабилизации криминогенной ситуации на Донбассе.

Сотрудники полиции провели оперативно-профилактические рейды в Мариуполе, Сартане и Гнутово Донецкой области. Были задержаны шесть человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в воскресенье, 17 февраля.

Отмечается, что рейды проводились с целью обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотиков, установлению лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям, и стабилизации криминогенной ситуации.

"По горячим следам раскрыто два грабежа, грабители задержаны и доставлены в отдел полиции города Мариуполь. Раскрыто 22 кражи, а вещественные доказательства (ювелирные изделия, деньги, бытовая техника, компьютерная техника, мобильные телефоны и т.д.) у злоумышленников изъяты", – говорится в сообщении.

Кроме того, был задокументирован факт незаконного обращения с оружием и задокументировано три уголовных правонарушения по фактам изъятия наркотиков. Всего задокументировано 192 административных правонарушения, за совершение которых составлены соответствующие протоколы.

Напомним, за минувшие сутки и утром воскресенья на Донбассе сепаратисты восемь раз открывали огонь. Два раза применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Погиб один боец ВСУ и двое получили ранения.

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