В Украине появится новый международный аэропорт
В 2018 году в аэропорту Белой Церкви осуществили 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия.
Осенью 2019 года в аэропорту Белой Церкви планируется открытие международного пункта пропуска, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По его словам, развитие регионального аэропорта Белая Церковь и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом.
"В 2018 году осуществлено 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме Белая Церковь ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год", - отметил Омелян.
Министр также подчеркнул, что открытие международного пункта пропуска, даст возможность выполнять из аэропорта "Белая Церковь" прямые рейсы из/в другие страны, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания.
Напомним, суммарный пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году увеличился на 24,5% и составил 20,5 миллиона человек.
В аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку после того, как в него ударила молния.
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