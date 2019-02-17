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На Донбассе ранили украинского военного

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На Донецком направлении противник дважды нарушил режим прекращения огня вблизи Водяного обстреляв позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и минометов.
Обстрелы на Донбассе продолжаются
Обстрелы на Донбассе продолжаются
 
С начала текущих суток, 17 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр Министерства обороны.
 
"В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и в настоящее время получает необходимую помощь в одном из военных мобильных госпиталей", - отметили в ведомстве.
 
По состоянию на 12:00 враг произвел 4 прицельных обстрела позиций подразделений Объединенных сил. При этом противник использовал вооружение запрещенное Минскими соглашениями.
 
На Луганском направлении из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинских военнослужащих в районе населенного пункта Катериновка.
 
 
На Донецком направлении боевики дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного обстреляв позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и минометов калибром 82 мм.
 
Кроме того, из минометов 120-го и 82-го калибров были обстреляны украинские военные, которые выполняют боевые задачи рядом с населенным пунктом Лебединское.
 
Напомним, что 16 февраля на Донбассе погиб один боец ВСУ.
 
 
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Теги: донбасс, обстрел, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Обстрел Донецка, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    17.02.2019, 17:22
Оценка:  0
ANDREICH
так писали недавно що 1 загиблий й 2 поранено
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