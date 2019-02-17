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Под Львовом перевернулся грузовик с мусором

Комментариев: 1
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
ДТП произошло на трассе Киев - Чоп
ДТП произошло на трассе Киев - Чоп
depositphotos.com

Недалеко от Львова перевернулся грузовик, перевозивший мусор. 

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

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ДТП произошло на трассе Киев - Чоп возле села Солонка. 33-летний водитель из Ивано-Франковска не справился с управлением, в результате чего грузовик перевернулся.

Его доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, раной надбровной дуги и локтевого сустава.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, полиция задержала в Киевской области грузовики со львовским мусором. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции.

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Теги: ДТП, Львов и Львовская область, мусор, грузовик, водитель
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Комментариев (1)
ANDREICH    17.02.2019, 17:18
Оценка:  -2
ANDREICH
А у Винницький области перевернулясь фура з конхветами. (Напомним, полиция задержала в Киевской области грузовики со Канхветами. На месте происшествия работаети исть канхвети следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции.)
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