Под Львовом перевернулся грузовик с мусором

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Недалеко от Львова перевернулся грузовик, перевозивший мусор.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

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ДТП произошло на трассе Киев - Чоп возле села Солонка. 33-летний водитель из Ивано-Франковска не справился с управлением, в результате чего грузовик перевернулся.

Его доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, раной надбровной дуги и локтевого сустава.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, полиция задержала в Киевской области грузовики со львовским мусором. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции.