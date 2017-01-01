Украинка пыталась вывезти в РФ старинные ордена и книги

Как уточнили в ГПСУ, находки пока изъяты, на правонарушителей составлены административные материалы.

Вчера в пункте контроля Бачевск на границе с РФ пограничники и работники фискальной службы предотвратили попытку вывоза из Украины предметов, которые вероятно составляют культурную или историческую ценность.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Читай также: Украинец пытался ввезти из РФ “нашпигованное“ икрой авто

По сообщению ГПСУ, вчера пограничники во время досмотра багажа одной из пассажирок микроавтобуса Mercedes, следовавшего в Россию, обнаружили несколько старинных предметов. Среди них - офицерский кортик, два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны, орден Знак Почета и три старинные книги, датированные началом и серединой ХХ столетия.

Кроме того, сегодня во время проверки в пункте контроля Конотоп одного из вагонов поезда Москва-Одесса пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве пассажирского купе пакет с пятнадцатью раскладными ножами. Выяснилось, что товар пытался незаконно переместить через границу 36-летний гражданин Украины, пассажир этого поезда.

Как уточнили в ГПСУ, находки пока изъяты, на правонарушителей составлены административные материалы.

Читай также: Борьба с контрабандой принесла $2 млрд - Гройсман

Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины блокировали в Киеве канал контрабанды из Африки психотропных веществ в особо крупных размерах.