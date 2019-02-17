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В Мариуполе напали на агитационные палатки

Комментариев: 2
Неизвестный порезал ножом две конструкции, после чего убежал. Полиция ищет нападавшего.
Полиция ищет нападавшего
Полиция ищет нападавшего
Лига.net
 
В воскресенье, 17 февраля, в Мариуполе Донецкой области неизвестный напал на агитационные палатки, сообщили в местной полиции.
 
По словам волонтеров, около 12 часов неизвестный порезал ножом две конструкции, после чего убежал. На конструкциях зафиксировано около 20 порезов.
 
По факту повреждения агитационных палаток начата проверка, разыскивается нападавший.
 
Напомним, что ранее жителям Киева и 14 областей Украины через анонимные телефонные звонки предложили получить деньги в обмен на голосование за одного из кандидатов на пост президента Украины.
 
Всего с начала предвыборной кампании зарегистрировано 1165 сообщений, связанных с избирательным процессом, составлены 287 админпротоколов и проводится проверка 250 сообщений.
 
 
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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, агитация, Мариуполь, предвыборная агитация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Dmitriy7    17.02.2019, 19:30
Оценка:  0
Dmitriy7
рошеновского гавна
Dmitriy7    17.02.2019, 19:29
Оценка:  0
Dmitriy7
100%палатки гавна
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