В Мариуполе напали на агитационные палатки

Неизвестный порезал ножом две конструкции, после чего убежал. Полиция ищет нападавшего.

В воскресенье, 17 февраля, в Мариуполе Донецкой области неизвестный напал на агитационные палатки, сообщили в местной полиции.

По словам волонтеров, около 12 часов неизвестный порезал ножом две конструкции, после чего убежал. На конструкциях зафиксировано около 20 порезов.

По факту повреждения агитационных палаток начата проверка, разыскивается нападавший.

Напомним, что ранее жителям Киева и 14 областей Украины через анонимные телефонные звонки предложили получить деньги в обмен на голосование за одного из кандидатов на пост президента Украины.