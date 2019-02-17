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В Киеве за деньги протестовали против проплаченных митингов

Комментариев: 1
В столице Украины собрали митинг "против проплаченных митингов" и пообещали участникам по 130 гривен. На камеру каждый из опрошенных участников акции отвечал, что стоит за идею.

В воскресенье, 17 февраля, в Киеве на Контрактовой площади, пранкеры собрали людей на протест против проплаченных митингов. Каждому участнику пообещали по 130 гривен.

На камеру каждый из опрошенных участников акции отвечал, что стоит за идею.
 
 
По словам организаторов, на Контрактовой площади собралось около тысячи человек, которые регулярно кричали "Ні проплаченим мітингам", "Мітинги - це не бізнес", "Ганьба".
 
Люди простояли около двух часов, после чего узнали, что им не заплатят, написал в своем Facebook политолог Юрий Романенко.
 
 
Напомним, что за последнюю неделю в Украине собирали уже несколько фейковых проплаченных митингов. В Одессе и Харькове митинговали за несуществующих кандидатов в президенты.
 
 
 
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Теги: митинг, митинги, митинги в киеве, пранк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
cjkbnth    17.02.2019, 23:10
Оценка:  -1
cjkbnth
Так врт на что собирают денги в "бюджет" под любыми предлогами, и арстамлжка и сертификация...., все в бюджет..., а ДЕНЕГ НЕТ )))))) как дороги, о которых вальдемар рапортует уже полтора года ))))
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