В Киеве за деньги протестовали против проплаченных митингов

В столице Украины собрали митинг "против проплаченных митингов" и пообещали участникам по 130 гривен. На камеру каждый из опрошенных участников акции отвечал, что стоит за идею.

В воскресенье, 17 февраля, в Киеве на Контрактовой площади, пранкеры собрали людей на протест против проплаченных митингов. Каждому участнику пообещали по 130 гривен.

На камеру каждый из опрошенных участников акции отвечал, что стоит за идею.