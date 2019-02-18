Епифаний объяснил схему перехода общин в ПЦУ

По словам митрополита, прихожане должны принимать решение о том, присоединяться ли к поместной церкви.

Только община, а не священнослужители имеют право распоряжаться церковным имуществом, и именно прихожане должны принимать решение о том, присоединяться ли к поместной церкви. Так разъяснил ситуацию предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после богослужения в Черновцах, сообщает 5 канал.

"Если громада большинством своих голосов приняла решение о переходе, об изменении религиозного центра, - это право принадлежит громаде. Громада имеет право определиться, принять решение и обратиться к определенному иерарху единой поместной православной церкви по своему усмотрению, и, получив разрешение, указ о том, что с этого времени она уже принадлежит к единой поместной православной церкви, со временем получит юридическую перерегистрацию", - отметил Епифаний.

В Черновцы предстоятель Православной церкви Украины прибыл впервые после интронизации. Он отслужил богослужение в храме Святой Параскевы Сербской. Перед этим тысячи верующих собрались на площади, чтобы встретить земляка. Люди образовали живой коридор, украсив его рушниками, которые привезли из дома.

Ранее в Одесской области первый приход УПЦ МП перешел в ПЦУ. Такое решение приняли в общине Свято-Димитриевского храма в селе Пужайково.

Теперь официально. Как Епифаний получил престол

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