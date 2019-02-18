В Харьковском метро подростки устроили массовое перепрыгивание турникетов

Кроме того, молодые люди открыли двери вагона во время движения поезда.

В Харькове группа молодых людей провела очередную акцию против подорожания проезда в метро, которая заключалась в перепрыгивании турникетов. Видео флешмоба затем разместили в соцсетях.

Вечером 16 февраля не менее двух десятков человек забежали в вестибюль станции Университет, перепрыгнули через турникеты и побежали в переход, ведущий на станцию Держпром.

На территории метрополитена работники полиции провели с ними профилактическую беседу и отпустили домой. Информация о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Однако на прыгании через турникеты нарушители не остановились. Позже они проехали несколько перегонов, открыв одну из дверей вагона поезда. На видео видно, что молодые люди стояли у двери вагона и делали селфи на фоне стены тоннеля.

Напомним, неделю назад на станции метро Архитектора Бекетова через турникеты перепрыгнули несколько десятков человек. После этого полиции открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". Ребята, которые прыгали через турникеты, говорили. что таким образом выступают против подорожания проезда в подземке.

6 февраля 2019 года исполнительный комитет Харьковского горсовета принял решение повысить стоимость проезда в метро с 5 грн до 8 грн за одну поездку.

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