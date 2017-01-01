Итоги 17 февраля: Рейды на Донбассе, итоги Мюнхена

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Правоохранители провели рейды в Мариуполе, Сартане и Гнутово Скриншот из видео

Правоохранители организовали рейды с целью стабилизации криминогенной ситуации на Донбассе, министр иностранных дел Украины подвел итоги Мюнхенской конференции. News.bigmir..net выделяет главные события вчерашнего дня.

Климкин подвел итоги Мюнхенской конференции

Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, по завершению Мюнхенской конференции по вопросам безопасности написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“После двух дней погружения в реальность Мюнхенской конференции много мыслей. В общем оптимистичных, но иногда, к сожалению, все же не очень светлых. Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности“, - пишет министр.

На соборе в Солсбери появился флаг России

Неизвестные повесили российский флаг на Солсберийском соборе в Англии, то заметили местные жители и распространили информацию в социальных сетях.

Флаг убрали сразу, как только его заметили.

В Украине появится новый международный аэропорт

Осенью 2019 года в аэропорту Белой Церкви планируется открытие международного пункта пропуска, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, развитие регионального аэропорта Белая Церковь и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом.

Лавров пожалел американцев из-за санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жаль американцев, которые “еще не поняли бесполезность санкций“.

“Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль“, - сказал Лавров в интервью программе “Москва. Кремль. Путин“ на канале Россия 1, комментируя подготовку США очередного пакета санкций в отношении России.

Полиция провела рейды в Донецкой области

Сотрудники полиции провели оперативно-профилактические рейды в Мариуполе, Сартане и Гнутово Донецкой области. Были задержаны шесть человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в воскресенье, 17 февраля.

Отмечается, что рейды проводились с целью обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотиков, установлению лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям, и стабилизации криминогенной ситуации.

Состояние Сергея Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного нервно-паралитическим веществом Новичок, ухудшилось, сообщает The Sunday Times.

По информации источников издания, 67-летний Сергей Скрипаль находится под наблюдением врачей. Медики опасаются, что он вряд ли когда-либо полностью восстановится после отравления Новичком, поражающим нервную систему.