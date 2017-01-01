Во время пожара в Черниговской области погибли трое детей

Пожар произошел в частном доме. В результате погибли трое детей 2015, 2016 и 2017 года рождения.

Читай также: В Чернобыльской зоне горит лес

В Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей 2015, 2016 и 2017 года рождения. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Пожар возник вечером 17 февраля в селе Дягова Менского района. Собщается, что в 22 час. 10 мин. подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 50 м2.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области.

Читай также: В Харькове произошел крупный пожар на складе

Как сообщалось, в Донецкой области два человека погибли во время пожара. Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме. Огонь тушили семь человек и две единицы техники.