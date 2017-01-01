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Во время пожара в Черниговской области погибли трое детей

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Пожар произошел в частном доме. В результате погибли трое детей 2015, 2016 и 2017 года рождения.
Пожар потушили поздно вечером
Пожар потушили поздно вечером
dsns.gov.ua

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В Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей 2015, 2016 и 2017 года рождения. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Пожар возник вечером 17 февраля в селе Дягова Менского района. Собщается, что в 22 час. 10 мин. подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 50 м2.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области.

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Как сообщалось, в Донецкой области два человека погибли во время пожара. Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме. Огонь тушили семь человек и две единицы техники.

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Теги: дети, смерть, пожар, жертвы, пожарные, Черниговская область, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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