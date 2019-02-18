Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Николаевом школьнику взрывом оторвало руку

Комментариев: 1
Подросток находится в реанимации.
Опасный предмет мальчик нашел у родителей
Опасный предмет мальчик нашел у родителей
novosti-n.org(иллюстративное фото)

В Николаевской области в Баштанскую центральную районную больницу вечером в воскресенье, 17 февраля, был доставлен ученик шестого класса с травматической ампутацией руки.

Об этом сообщает местное издание Новости-N.

Подростка прооперировали, в настоящее время он находится в реанимации, состояние его стабильное.

Читай также: В школе Полтавы контузило 10-летнюю из-за взрыва стоматологической установки

“По предварительным данным, школьник нашел у родителей некий предмет — то ли патрон, то ли мелкокалиберный снаряд, то ли детонатор — который взорвался у него в руках. Более точно все обстоятельства предстоит выяснить следствию“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в августе 2018 под Хмельницким взрывом гранаты ранило подростка.

 

 

 

Поделись:
Теги: взрыв, ребенок, Николаевская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    18.02.2019, 08:58
Оценка:  0
Антибес
Патрон калибра менее 12,7 мм не оторвёт даже пальцев.А вот снаряд калибром 23,или 30 мм при взрыве оторвёт не только руку,но и всё,что возможно оторвать.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь