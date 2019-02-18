Под Николаевом школьнику взрывом оторвало руку

Подросток находится в реанимации.

В Николаевской области в Баштанскую центральную районную больницу вечером в воскресенье, 17 февраля, был доставлен ученик шестого класса с травматической ампутацией руки.

Об этом сообщает местное издание Новости-N.

Подростка прооперировали, в настоящее время он находится в реанимации, состояние его стабильное.

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“По предварительным данным, школьник нашел у родителей некий предмет — то ли патрон, то ли мелкокалиберный снаряд, то ли детонатор — который взорвался у него в руках. Более точно все обстоятельства предстоит выяснить следствию“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в августе 2018 под Хмельницким взрывом гранаты ранило подростка.