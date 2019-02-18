Под Чернобылем выявили 75 краснокнижных видов фауны

Некоторые виды местной фауны вообще не исследованы.

В Красную книгу Украины внесены 75 видов фауны Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Об этом рассказал руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского заповедника Денис Вишневский, передает УНН.

“Выявлено 75 видов фауны, занесенных в Красную книгу Украины на территории Чернобыльского заповедника“, - отметил эколог.

Читай также: Экспедиция: Как живут дикие животные в Чернобыльской зоне

Среди этих видов кольчатые черви, а именно пиявка медицинская, 26 видов насекомых, 10 видов рыб, среди пресмыкающихся - медянка обыкновенная, 19 видов птиц и 17 видов млекопитающих, а также один вид круглоротых - минога украинская.

Как отметил исследователь, видовой состав позвоночных животных зоны отчуждения наиболее полно был описан лишь в начале 2000-х годов. А некоторые виды фауны вообще не исследованы.

“Тем не менее, если исследования птиц и млекопитающих продолжались, то в отношении рыб их стало очень мало, а глубоких работ по герпетофауне (к которой принадлежат ящерицы, змеи, водяные черепахи - ред.) вообще никогда не было“, - рассказал он.

Он также добавил, что данные о количестве видов фауны зоне отчуждения в различных исследователей разнятся.

Читай также: В зоне ЧАЭС расплодились лошади Пржевальского

“Данные различные у разных авторов и составляют: 58-60 видов млекопитающих, 200-300 видов птиц, 6-7 видов рептилий, амфибии - 1-12 видов, рыбообразные - до 60-ти видов. Инвентаризация беспозвоночных животных не проводится“, - сообщил Вишневский.

Напомним, проект по исследованию дикой природы вокруг Чернобыля работает уже на протяжении нескольких лет.

Как сообщалось летом 2018, около 200 бездомных щенков вывезли с территории Чернобыльской атомной электростанции в США.