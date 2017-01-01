Геращенко обвинила РФ в использовании Карпачевой в гибридной войне

Официального украинского омбудсмена так и не допустили к военнопленным морякам.

Геращенко еще раз призвала не подыгрывать России в гибридной войне facebook.com/iryna.gerashchenko

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Россия использует в гибридной войне с Украиной бывшую омбудсвумен Украины Нину Карпачеву. Об этом написала на своей странице в Facebook Ирина Геращенко.

Карпачеву допустили к морякам как вице-президента Европейского института омбудсмена, в то же время официальную омбудсвумен в Украине Людмилу Денисову так и не допустили к визиту, подчеркивает первый вице-спикер.

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“ФСБ и российская генеральша- омбудсмен допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпачову. А официальную и полномочную украинскую уполномоченную Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не допустили навестить моряков и даже в суд на все слушания“, - возмущена она.

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“Гибридная война- это когда РФ использует гибридного “омбудсмена“, оттряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что, если Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках“, - добавила Геращенко.

“Вместо Денисовой - Карпачева, вместо Порошенка - Янукович, РФ получает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о “нелегитимности украинской власти“, - отметила она.

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“Ужасно, что в этих сценариях Москва играет судьбами живых людей. Не стоит никому подыгрывать отвратительным кремлевским сценариям“, - подчеркнула Геращенко, добавил, что Украина по-прежнему готова провести обмен пленными с РФ.

Напомним, ранее российская омбудсвумен Татьяна Москалькова заявила, что вместе с Ниной Карпачевой посетила украинских моряков в “Лефортово“ и обсудила возможность их перевода в больницу Москвы.