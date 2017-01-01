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На Буковине пограничники со стрельбой останавливали нарушителей

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Нарушители привлечены к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПС Украины.
Наряду пришлось осуществить ряд предупредительных выстрелов вверх
Наряду пришлось осуществить ряд предупредительных выстрелов вверх
dpsu.gov.ua

На Буковине пограничники под звуки выстрелов задержали правонарушителей, которые пытались сбежать и сопротивлялись наряду. 

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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“Пограничный наряд отдела Красноильск по следу, который обнаружили у границы, вышел на группу из пяти человек. Заметив наряд, мужчины разделились и начали убегать. В ходе преследования группы из трех человек, наряду пришлось осуществить ряд предупредительных выстрелов вверх, поскольку “бегуны“ не реагировали на команды пограничников. Впоследствии мужчин удалось задержать. Не имея никаких документов, с их слов стало известно, что они жители населенного пункта Красноильск“, - говорится в сообщении.

Других сообщников и водителя внедорожника британской регистрации правоохранители задержали на одной из дорог неподалеку от границы. В этом случае группе прикрытия также пришлось стрелять в воздух, поскольку водитель на законные требования пограничников не отреагировал и продолжал движение. В итоге автомобиль остановили в трех километрах от государственной границы, а водителя и двух его пассажиров задержали.

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Нарушители привлечены к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПС Украины.

Касательно водителя, в его действиях, кроме ст. 185-10 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы), усматриваются признаки совершения правонарушения, предусмотренного ст. 345 УКУ (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), о чем направлено сообщение ГУНП в Черновицкой области.

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Напомним, в течение минувших суток иностранцы дважды пытались предложить взятку украинским пограничникам. Так, в киевском аэропорту Борисполь гражданин Нигерии предложил пограничнику 900 долларов за незаконное пересечение границы. Правоохранитель от денег отказался.

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Теги: пограничники, задержание, пункт пропуска, сообщники
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