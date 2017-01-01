На Буковине пограничники со стрельбой останавливали нарушителей

Нарушители привлечены к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПС Украины.

На Буковине пограничники под звуки выстрелов задержали правонарушителей, которые пытались сбежать и сопротивлялись наряду.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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“Пограничный наряд отдела Красноильск по следу, который обнаружили у границы, вышел на группу из пяти человек. Заметив наряд, мужчины разделились и начали убегать. В ходе преследования группы из трех человек, наряду пришлось осуществить ряд предупредительных выстрелов вверх, поскольку “бегуны“ не реагировали на команды пограничников. Впоследствии мужчин удалось задержать. Не имея никаких документов, с их слов стало известно, что они жители населенного пункта Красноильск“, - говорится в сообщении.

Других сообщников и водителя внедорожника британской регистрации правоохранители задержали на одной из дорог неподалеку от границы. В этом случае группе прикрытия также пришлось стрелять в воздух, поскольку водитель на законные требования пограничников не отреагировал и продолжал движение. В итоге автомобиль остановили в трех километрах от государственной границы, а водителя и двух его пассажиров задержали.

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Нарушители привлечены к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПС Украины.

Касательно водителя, в его действиях, кроме ст. 185-10 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы), усматриваются признаки совершения правонарушения, предусмотренного ст. 345 УКУ (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), о чем направлено сообщение ГУНП в Черновицкой области.

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Напомним, в течение минувших суток иностранцы дважды пытались предложить взятку украинским пограничникам. Так, в киевском аэропорту Борисполь гражданин Нигерии предложил пограничнику 900 долларов за незаконное пересечение границы. Правоохранитель от денег отказался.