Рабинович: Власть в сговоре с олигархами в 7 раз повысила тарифы

Власть в сговоре с олигархами в семь раз повысила тарифы, чтобы обобрать украинцев до нитки. Об этом народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович заявил во время авторского политического ток-шоу "Пять вопросов Рабиновичу За життя".

"С 2014 по 2018 год мы с вами на 315% потеряли свою платежеспособность, примерно на 718% поднялись тарифы. То есть тарифы нам подняли больше чем в 7 раз! Где еще в мире был прецедент, чтобы людей так бездарно, нагло ограбили? Такого не было. Когда приезжали продотряды и отбирали последние продукты у людей, то это называлось голодомором. А когда ты всю пенсию или всю зарплату тратишь на коммуналку, то как это должно называться?" – задался вопросом парламентарий.

По его словам, власть намеренно подняла тарифы в сговоре с олигархами, и это является грабежом украинского народа.

"Если ты не можешь честно, работая в своей стране, выжить на те деньги, которые тебе платят, то как это называть? В основе всего лежит полная некомпетентность власти, которая в сговоре с олигархами до нитки обворовывает народ. Хочу напомнить, что премьер-министр и все это правительство рассказывало нам, что никто из вас не заплатит больше 25% от дохода семьи. И мы это вранье проглотили и поверили им опять", – посетовал народный депутат.

Политик считает, что предвыборные обещания кандидатов – это всего лишь пиар.

"Я еду по трассе и вижу билборды с кандидатами, которые обещают снизить тарифы в 2, в 4, в 8, в 16 раз. Под выборы они могут и в 32 раза снизить пообещать. Но вопрос в том, как они это будут делать? Наше предложение на этот счет очень простое. В сегодняшних реалиях, чтобы вернуться к тарифам, которые будут в состоянии платить украинцы, нужно сделать две простые вещи. Первая. Все газо- и нефтедобывающие предприятия Украины нужно национализировать и передать в государственную собственность. От этого пострадают только 6 олигархов, но ничего, они это выдержат, они и так насосались. Вторая. Мы сегодня покупаем газ у России на 120 долларов дороже, чем он стоит в России. Это преступление против народа, прикрываемое корыстными политическими лозунгами. Мы же подпишем договор с "Газпромом" на 120 долларов дешевле. Это простой механизм возврата к нормальным тарифам. Их можно вернуть за один день. И мы это