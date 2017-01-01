В Харькове подожгли два цеха обувной фирмы

Неизвестные подожгли два цеха фирмы по производству и продаже комплектующих для обуви и кожгалантереи на проспекте Гагарина в Харькове.

В Харькове неизвестные подожгли два цеха фирмы по производству и продаже комплектующих для обуви и кожгалантереи Zotti на проспекте Гагарина.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Читай также: Ночью в Киеве горел строительный рынок Юность

В частности, указано, что оба пожара произошли в разных зданиях на проспекте Гагарина 17 февраля.

Известно, что пожар на обувном складе произошел на первом этаже нежилого пятиэтажного дома на площади около 400 кв. метров.

“В ходе осмотра помещения полицейские установили, что предварительной причиной пожара является поджог“, - говорится в сообщении.

Последствия пожара в обувном цеху npu.gov.ua

Вскоре в полицию с заявлением обратилась представитель компании. Женщина рассказала, что в ночь с 16 на 17 февраля неизвестные подожгли также арендованное компанией нежилое помещение.

Читай также: В Донецкой области два человека погибли во время пожара

“Установлено, что пожар произошел на первом этаже одноэтажки, на площади около 30 кв. метров. Вещественные доказательства изъяты. Сумма причиненного материального ущерба устанавливается“, - доложили правоохранители.

По фактам событий открыты уголовные производства по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступлений.

Ранее в Днепровском районе Киева на рынке Левобережный произошел пожар. На месте происшествия были задействованы пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений ГСЧС.