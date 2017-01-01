Бухгалтер украл 1,5 млн гривен на предприятии в Киевской области

Мужчине грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Деньги перечислялись постепенно с декабря 2016 года по июль 2018 depositphotos.com

В суд направили обвинительный акт в отношении бухгалтера, который завладел 1,5 миллионами гривен предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Согласно данным прокуратуры, с декабря 2016 года по июль 2018 подозреваемый систематически с помощью электронного ключа к банковскому счёту перечислял денежные средства на счёт другого общества. Всего ему удалось перечислить 1 500 000 гривен. Наворованными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Мужчине инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путём злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

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Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет и конфискацией имущества.

Как сообщалось в сентябре 2018 года, в Киеве главбух райуправления полиции украла 2 млн грн.