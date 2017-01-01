В шайку наркодилеров Харьковщины входили полицейский и чиновник - СБУ

Правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта злоумышленниками наркотических средств.

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Правоохранители разоблачили и блокировали сеть распространения наркотических средств на территории Изюмского и Боровского районов Харьковской области, в которой принимали участие сотрудник полиции и один из руководителей местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

“Оперативники спецслужбы установили, что местный житель организовал в своем частном домовладении изготовление и хранение каннабиса. Для распространения зелья наркозависимым лицам организатор сети привлек сообщников, среди которых были действующий сотрудник полиции, а также один из руководителей местного самоуправления“, — говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта злоумышленниками наркотических средств. Сотрудники СБУ задержали организатора сети при попытке сбыта очередной партии наркотиков.

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Во время обысков по местам проживания участников противоправной схемы изъято подготовленный для продажи каннабис, нарезное и гладкоствольное охотничье оружие, патроны к автомату Калашникова калибра 5,45 мм, а также боевую гранату РГД-5 с подрывателем.

Всего в ходе спецоперации из незаконного оборота изъято более тридцати килограммов марихуаны. Его розничная стоимость по ценам черного рынка составляет более миллиона гривен.

Организатору сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о юридической квалификации действий других участников сделки.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщалось 14 февраля, в Кривом Роге правоохранители задержали преступную группировку из 18 человек, которая занималась сбытом наркотиков.