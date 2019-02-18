"Я - папа Саши Плеханова": Прошло пять лет с расстрелов на Майдане

Сегодня Украина вспоминает погибших на Майдане в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

Расстрелы на Майдане начались ровно 5 лет назад facebook.com/iryna.gerashchenko

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Ровно пять лет назад в Украине начались расстрелы на Майдане. В период 18-20 февраля погибли около 100 человек, несколько десятков пропали, более тысячи - были ранены, пишет Укринформ.

Сотни человек также были арестованы и подвергнуты пыткам. 18 февраля 2014 года протестующие организовали “Мирное наступление“ к Верховной Раде. В ответ на мирное шествие милиционеры по указанию руководства жестоко разогнали митингующих, используя огнестрел.

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В результате только 18 февраля на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и Мариинском парке погибли 23 человека, 509 получили телесные повреждения, из них 37 - тяжелые, 85 - средней тяжести.

“Эти три страшных дня - навсегда в моей памяти. Первые раненые с выбитыми глазами, которых мы затягиваем в медпункт ВР. Забитый регионалами кабинет перепуганного спикера Владимира Рыбака, и одна депутат с кроваво-яркой помадой на губах цедит нам в спину: “вас всех посадят“, - вспоминает первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook.

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“Тяжелые переговоры с матюкливым пьяным Антимайданом в Мариинке, чтобы допустили “скорые“. Эвакуация тяжелораненых с пробитыми головами, и мы с несколькими девушками извлекаем их из палатки, превращенной в застенок“, - рассказала она.

“В палатке - кровь на земле, и очень много людей. Какой-то сюрреалистический разговор с агрессивной толпой и крикливыми тетками. Но они же отдают нам 11 тяжелых“, - вспоминает политик.

Чтобы получить тяжелораненых у Автомайдана, с ними пришлось провести переговоры facebook.com/iryna.gerashchenko

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“Первая скорая с тяжелейшими - и мы мчимся по забитым милицией улицам в 17 больницу. Трехдневное дежурство. Афганцы на входе - чтобы отбить раненых, если придет милиция. Журнал раненых, в котором красным вычеркиваем тех, кто умер“, - добавляет Геращенко.

В тот день тяжелораненых сначала привезли в ВР, а потом в 17 больницу facebook.com/iryna.gerashchenko

“Сотни киевлян под окнами с криком: “Ира, какие лекарства и препараты нужны, говори немедленно!“. Страшные новости с Майдана. “Скорые“. “Скорые“. “Скорые“. Окровавленный телефон Леси Жуковской, которую на носилках несут в операционную, а на экранчике высвечивается “папа“ - и надо взять трубку“, - пишет она.

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“Ежечасный созвон с коллежанками...И мой ровесник, который кусает губу и шепчет в ординаторской - “Я папа ..... папа Саши Плеханова“ - первая для меня страшная, осознанная в те дни смерть“, - добавила Геращенко.

Геращенко показала журнал, в котором в тот день вели учет раненых и убитых facebook.com/iryna.gerashchenko

На сегодня правоохранительными органами расследуется более 2000 эпизодов по делу о преступлениях на Майдане в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.

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Сообщено о подозрении 442 лицам, направлено в суд 186 обвинительных актов в отношении 288 человек. В совершении преступлений судами признано виновными 52 человека, по 45 из них приняты обвинительные приговоры. В розыске по делам Майдана, которые ведет Генеральная прокуратура, находится более 90 человек.

18 февраля 2014 года погибли 23 человека facebook.com/iryna.gerashchenko

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Напомним, ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни опять проводят следственные эксперименты.