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"Я - папа Саши Плеханова": Прошло пять лет с расстрелов на Майдане

Комментариев: 41
Сегодня Украина вспоминает погибших на Майдане в период с 18 по 20 февраля 2014 года.
Расстрелы на Майдане начались ровно 5 лет назад
Расстрелы на Майдане начались ровно 5 лет назад
facebook.com/iryna.gerashchenko

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Ровно пять лет назад в Украине начались расстрелы на Майдане. В период 18-20 февраля погибли около 100 человек, несколько десятков пропали, более тысячи - были ранены, пишет Укринформ.

Сотни человек также были арестованы и подвергнуты пыткам. 18 февраля 2014 года протестующие организовали “Мирное наступление“ к Верховной Раде. В ответ на мирное шествие милиционеры по указанию руководства жестоко разогнали митингующих, используя огнестрел.

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В результате только 18 февраля на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и Мариинском парке погибли 23 человека, 509 получили телесные повреждения, из них 37 - тяжелые, 85 - средней тяжести. 

“Эти три страшных дня - навсегда в моей памяти. Первые раненые с выбитыми глазами, которых мы затягиваем в медпункт ВР. Забитый регионалами кабинет перепуганного спикера Владимира Рыбака, и одна депутат с кроваво-яркой помадой на губах цедит нам в спину: “вас всех посадят“, - вспоминает первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook.

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“Тяжелые переговоры с матюкливым пьяным Антимайданом в Мариинке, чтобы допустили “скорые“. Эвакуация тяжелораненых с пробитыми головами, и мы с несколькими девушками извлекаем их из палатки, превращенной в застенок“, - рассказала она.

“В палатке - кровь на земле, и очень много людей. Какой-то сюрреалистический разговор с агрессивной толпой и крикливыми тетками. Но они же отдают нам 11 тяжелых“, - вспоминает политик.

Чтобы получить тяжелораненых у Автомайдана, с ними пришлось провести переговоры
Чтобы получить тяжелораненых у Автомайдана, с ними пришлось провести переговоры
facebook.com/iryna.gerashchenko

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“Первая скорая с тяжелейшими - и мы мчимся по забитым милицией улицам в 17 больницу. Трехдневное дежурство. Афганцы на входе - чтобы отбить раненых, если придет милиция. Журнал раненых, в котором красным вычеркиваем тех, кто умер“, - добавляет Геращенко.

В тот день тяжелораненых сначала привезли в ВР, а потом в 17 больницу
В тот день тяжелораненых сначала привезли в ВР, а потом в 17 больницу
facebook.com/iryna.gerashchenko

“Сотни киевлян под окнами с криком: “Ира, какие лекарства и препараты нужны, говори немедленно!“. Страшные новости с Майдана. “Скорые“. “Скорые“. “Скорые“. Окровавленный телефон Леси Жуковской, которую на носилках несут в операционную, а на экранчике высвечивается “папа“ - и надо взять трубку“, - пишет она.

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“Ежечасный созвон с коллежанками...И мой ровесник, который кусает губу и шепчет в ординаторской - “Я папа ..... папа Саши Плеханова“ - первая для меня страшная, осознанная в те дни смерть“, - добавила Геращенко.

Геращенко показала журнал, в котором в тот день вели учет раненых и убитых
Геращенко показала журнал, в котором в тот день вели учет раненых и убитых
facebook.com/iryna.gerashchenko

На сегодня правоохранительными органами расследуется более 2000 эпизодов по делу о преступлениях на Майдане в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года. 

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Сообщено о подозрении 442 лицам, направлено в суд 186 обвинительных актов в отношении 288 человек. В совершении преступлений судами признано виновными 52 человека, по 45 из них приняты обвинительные приговоры. В розыске по делам Майдана, которые ведет Генеральная прокуратура, находится более 90 человек.

18 февраля 2014 года погибли 23 человека
18 февраля 2014 года погибли 23 человека
facebook.com/iryna.gerashchenko

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Напомним, ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни опять проводят следственные эксперименты.

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Теги: Майдан, расстрелы, Небесная Сотня, годовщина, Геращенко
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Комментариев (43)
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Антибес    18.02.2019, 13:53
Оценка:  0
Антибес
Хотите узнать кто именно убил людей с обеих сторон на Майдане?Загоните на полиграф Пидоpoшенко,Яценюка,Турчинова,Ава кова,Кубива,Махницкого,Парасюка.И 100% узнаете.
Антибес    18.02.2019, 13:44
Оценка:  +3
Антибес
Самое интересное что 70% людей на Майдане(до первых жертв)были обычными зеваками.Туда ходили как на концерт.Послушать песни,поплясать,побухать...Когда же появились первые трупы,Майдан начал пустеть,а это не входило в планы тогдашней оппозиции...И они,чтобы не сесть за призывы к госперевороту(а это 1
Woodbrother    18.02.2019, 13:46
Оценка:  -4
Woodbrother
Самое интересное что 70% людей на вашей россии живут с мегатоннами лапши на ушщах.
Антибес    18.02.2019, 13:50
Оценка:  +1
Антибес
Бабушка Виолетта,вины червяка Януковича не смогли доказать.Лишь недавно придумали его вину,осудив заочно,чтобы Пидоpoшенко мог хоть с чем-то идти на выборы,помимо безвиза и карманной церкви турецкого патриархата...
Антибес    18.02.2019, 13:47
Оценка:  +2
Антибес
0 лет тюрьмы),погнали своих сторонников на штурм.А затем постреляли их как бешеных собак,как милиционеров и милицилнеров...А затем обвинили в этих убийствах Януковича.5-й кАнал транслировался на Майдане круглосуточно.
Woodbrother    18.02.2019, 13:52
Оценка:  -1
Woodbrother
Ваша кремлевская лапша давно протухла. Есть очень много видео и фоток. Доказательной базы вины Беркута и снайперов из на россии море.
farfalle    18.02.2019, 13:53
Оценка:  0
farfalle
И спиленные деревья...
COZEL    18.02.2019, 13:42
Оценка:  +5
COZEL
Как то не понятно, человек который писал эту заказуху, в интернете видно не бывает или у него нет ни совести ни чести, это называются сакраментальные жертвы, для дальнейшего разгула демократии, и автор не читал откровения грузинских и польских снайперов, что стреляли по майдану, создавая небесную с
Woodbrother    18.02.2019, 13:43
Оценка:  -5
Woodbrother
Откровения лично киселев писал
farfalle    18.02.2019, 13:44
Оценка:  +3
farfalle
Не смотри Киселева, и все у тебя будет хорошо, малыш
fkrfyfan    18.02.2019, 13:08
Оценка:  +5
fkrfyfan
День начала кровавого переворота
Woodbrother    18.02.2019, 13:15
Оценка:  -8
Woodbrother
День преступления тогда еще действующего президента.
farfalle    18.02.2019, 13:31
Оценка:  +6
farfalle
Это точно. Преступление, что не пострелял всю эту шваль проамериканскую
Woodbrother    18.02.2019, 13:40
Оценка:  -5
Woodbrother
farfalle - проамериканская шваль правит у вас н россии. У всех ваших правителей еть недвижимость и счета в банках на территории США,
farfalle    18.02.2019, 13:43
Оценка:  +2
farfalle
Недвижимость есть. Но управления - нет. Ты пистишь, как дышишь, тварь)
Woodbrother    18.02.2019, 13:45
Оценка:  -4
Woodbrother
farfalle - сами то верите в эту лабуду ?
Людмил_А    18.02.2019, 13:01
Оценка:  +7
Людмил_А
Только не понятно за что они погибли, ведь жить стало в разы хуже...Стоило из-за этого умирать?
Woodbrother    18.02.2019, 13:03
Оценка:  -8
Woodbrother
Жить стало в разы лучше. С чего это вы взяли, что жизнь ухудшилась ? При проФФесоре вся страна сидела или на однодневках, или вообще без работы. Сейчас работы валом. Средння зарплата перескочила через 500 долларов. Покупательная способность по мествнм товарам вырасла в разы.
fkrfyfan    18.02.2019, 13:09
Оценка:  +6
fkrfyfan
Придурок, ты это о какой стране пишешь? Мы об украине говорим, где средняя пенсия менее 100 долларов.
farfalle    18.02.2019, 13:10
Оценка:  +6
farfalle
Аахаахаа - woodbrother - . кристальный идиот)))
Woodbrother    18.02.2019, 13:16
Оценка:  -8
Woodbrother
fkrfyfan - вы на своем тамбове очень сильно отстали от жизни. Методички 1993 года можете смело выкидывать.
Мыкола    18.02.2019, 12:55
Оценка:  +8
Мыкола
Правды о расстрелах на майдане при нынешней власти мы не дождемся. Это факт !
Woodbrother    18.02.2019, 13:00
Оценка:  -8
Woodbrother
Правда в том, что все преступники с Майдана укрылись на россии.
farfalle    18.02.2019, 13:08
Оценка:  +6
farfalle
А че ж они не грохнули ни Яценюка, ни Пашинского, ни Трупчинова, ни Пороха?
Woodbrother    18.02.2019, 13:16
Оценка:  -7
Woodbrother
Боялись за свои счета в Швейцарском банке.
farfalle    18.02.2019, 13:25
Оценка:  +5
farfalle
Это Путин-то боялся за свои счета? Ты из какого гнезда выпал, придурок?)))
Woodbrother    18.02.2019, 13:41
Оценка:  -4
Woodbrother
farfalle - ваш путен давно умер. Реальные првители вашего мордора боялись за свои деньги .
farfalle    18.02.2019, 13:45
Оценка:  0
farfalle
да-да, и в землю закопал, и надпись написал...
Феерический идиот))
Woodbrother    18.02.2019, 13:47
Оценка:  -1
Woodbrother
Медведев лично сказал, что путен умер. Медведеву можно верить .
Антибес    18.02.2019, 12:50
Оценка:  +5
Антибес
Это была прекрасно спланированная и осуществлённая спецоперация.Пастухи Майдана пошли ва-банк,заручившись поддержкой Госдепа...Бабла было вложено немало,но оно того стоило.Украина,стараниями Пидоpoшенко,превратилась в 100% управляемую колонию,чего и добивались заокеанские"инвесторы".
Woodbrother    18.02.2019, 12:58
Оценка:  -8
Woodbrother
Антибес - вам на вашей россии мозги видимо еще в роддоме удаляют, что бы не мешали жить на мордоре.
Антибес    18.02.2019, 13:35
Оценка:  +4
Антибес
Бабушка Виолетта,даю тебе в очередной раз доказать что я из России.А то я сейчас смотрю по"Новому каналу"кинокомедию" Разрушитель"и думаю что ты тоже,как и все упоротые вырожденцы,живёшь в параллельной реальности...Ну а пока иди на хyй.))))))))
farfalle    18.02.2019, 12:17
Оценка:  +10
farfalle
Интересно, а почему не стреляли в тех, кто вел толпу? Кто сейчас у власти. Они как-то прятались? Или команды не было?
iseamaster    18.02.2019, 12:41
Оценка:  +8
iseamaster
С большой долей вероятности, они руководили расстрелом. Почему не говорят сколько было убито и ранено силовиков? Кто в них стрелял?
Колишній-східняк    18.02.2019, 12:49
Оценка:  -4
Колишній-східняк
На ком кровь, все давно свалили за поребрик.
farfalle    18.02.2019, 12:51
Оценка:  +6
farfalle
Тогда почему не убили самых главных, м?
Woodbrother    18.02.2019, 13:01
Оценка:  -8
Woodbrother
farfalle - те, кто отдавал приказы стрелять, имеют недвижимость на Западе. Запад бы им не простил.
farfalle    18.02.2019, 13:09
Оценка:  +5
farfalle
Дирижеры Порошенко? Не сомневаюсь
Woodbrother    18.02.2019, 13:17
Оценка:  -6
Woodbrother
Порошенко тогда не у дел был. Историю Украины вы совершенно не знаете.
farfalle    18.02.2019, 13:26
Оценка:  +6
farfalle
Ну да, не у дел. И даже не знал, что он будет президентом)) так случилось вдруг
Ты бабке своей на ночь эту лапшу вари
Woodbrother    18.02.2019, 13:42
Оценка:  -3
Woodbrother
farfalle - это у вас на россии все знают, что в 3125 году президентом останков московии будет путен. В нашей стране имя президента узнают только после выборов.
farfalle    18.02.2019, 13:46
Оценка:  -1
farfalle
Да я тебе сегодня уже могу сказать, что снова "выберете" Порошенку. И это замечательно! Тем скорее развалитесь. Крыма нет. Донбасс на очереди. Потом Буковина, Закарпатье и т.д.
Woodbrother    18.02.2019, 13:49
Оценка:  0
Woodbrother
farfalle- вам то на тамбове какая разница? Сушите лучше сухари. Они вам а вашей россии очень скоро пригодятся.
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