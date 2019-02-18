Выборы-2019: Зафиксирована тысяча сообщений о подкупе избирателей

На сегодняшний день украинским правоохранителям поступило 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Украине на сегодняшний день зафиксировано более тысячи сообщений о подкупе избирателей.

Об этом в понедельник, 18 февраля, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе координационного совещания в Киеве, сообщает УНН.

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“На сегодняшний день 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них 1004 касаются незаконной агитации, 1006 - подкупа избирателей, повреждения имущества - 27, хулиганских действий - 17“, - отметил министр.

По его словам, по этим фактам полиция возбудила уже 61 уголовное производство, из которых 35 связаны с нарушением избирательного законодательства и 27 - с проведением избирательной кампании, и составила 306 протоколов об административных нарушениях.

Аваков также добавил, что больше всего нарушений фиксируют в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.

Ранее жителям Киева и 14 областей Украины через анонимные телефонные звонки предложили получить деньги в обмен на голосование за одного из кандидатов на пост президента Украины.

Перед этим сообщалось, что в Харьковской области пенсионеру предложили 500 грн за его голос за конкретного кандидата на президентских выборах.

Как сообщалось 12 февраля, на выборы президента 2019 потратят на 10 млн больше.