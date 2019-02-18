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Выборы-2019: Зафиксирована тысяча сообщений о подкупе избирателей

Комментариев: 2
На сегодняшний день украинским правоохранителям поступило 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
Полиция зафиксировала 1006 заявлений с признаками подкупа
Полиция зафиксировала 1006 заявлений с признаками подкупа
EPA/UPG

В Украине на сегодняшний день зафиксировано более тысячи сообщений о подкупе избирателей.

Об этом в понедельник, 18 февраля, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе координационного совещания в Киеве, сообщает УНН.

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“На сегодняшний день 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них 1004 касаются незаконной агитации, 1006 - подкупа избирателей, повреждения имущества - 27, хулиганских действий - 17“, - отметил министр.

По его словам, по этим фактам полиция возбудила уже 61 уголовное производство, из которых 35 связаны с нарушением избирательного законодательства и 27 - с проведением избирательной кампании, и составила 306 протоколов об административных нарушениях.

Аваков также добавил, что больше всего нарушений фиксируют в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.

Ранее жителям Киева и 14 областей Украины через анонимные телефонные звонки предложили получить деньги в обмен на голосование за одного из кандидатов на пост президента Украины.

Перед этим сообщалось, что в Харьковской области пенсионеру предложили 500 грн за его голос за конкретного кандидата на президентских выборах.

Как сообщалось 12 февраля, на выборы президента 2019 потратят на 10 млн больше.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: выборы президента Украины 2019 новости, выборы
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Комментариев (2)
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СухарьОК    18.02.2019, 13:21
Оценка:  +1
СухарьОК
Как то ради интереса подошёл в палатку Потрошенка так предложили за обмен паспортных данных и продав голос предлагали 200 грн.Ну какая может быть честность на выборах у Потроха.
flacon9havi    18.02.2019, 13:02
Оценка:  0
flacon9havi
школярва в окулярах працює.
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