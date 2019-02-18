СБУ обвиняет РФ в запугивании УПЦ МП для влияния на выборы в Украине

Россия использует религиозную тематику для дестабилизации ситуации в Украине, говорят в спецслужбе.

РФ пытается дестабилизировать ситуацию и вмешаться в выборы - СБУ EPA/UPG

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РФ используют религиозную тематику для дестабилизации ситуации в Украине и вмешательства в избирательный процесс, заявил глава СБУ Василий Грицак. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Ключевое – максимальная дестабилизация оперативной обстановки вплоть до совершения тяжких преступлений“, - говорит Грицак. Глава СБУ заверил, что совместно правоохранительные органы сделают все, чтобы выборы в Украине состоялись.

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“В последнее время фиксируем, как разыгрывается “религиозная карта“, чтобы дестабилизировать ситуацию“, - отметил Грицак.

При этом, по его словам, Украинская православная церковь Московского патриархата непосредственно не задействована в этом процессе.

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“Нет оснований говорить, что задействованы представители этой церкви. Ставится задача запугать представителей УПЦ МП, чтобы их реакция была наиболее природной“, - добавил глава СБУ.

Напомним, ранее СБУ выявила попытки вмешательства российских спецслужб в выборы в Украине через социальные сети.