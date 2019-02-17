Минобороны назвало число пленных на Донбассе

В плену у сепаратистов находится 41 украинский военный. С начала года в плен попали четверо военнослужащих.

В плену сепаратистов на Донбассе по состоянию на понедельник, 18 февраля, находится 41 военнослужащий. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью Минобороны на запрос издания Новинарния.

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Сообщается, что по состоянию на 13 февраля сепаратисты удерживали 40 военнослужащих. В Генштабе также уточнили, что с начала 2019 года в плен попали трое военных. Данные были подтверждены до того, как 128 бригада ВСУ заявила, что военнослужащий Игорь Мирончук стал четвертым пленным с начала года.

До этого в январе в плен попали Андрей Качинский из 128 омбр, Станислав Панченко из 58 омбр и Николай Гриненко из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.