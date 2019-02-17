Минобороны назвало число пленных на Донбассе
В плену сепаратистов на Донбассе по состоянию на понедельник, 18 февраля, находится 41 военнослужащий. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью Минобороны на запрос издания Новинарния.
Читай также: Евросоюз имеет четкую позицию относительно украинских военнопленных
Сообщается, что по состоянию на 13 февраля сепаратисты удерживали 40 военнослужащих. В Генштабе также уточнили, что с начала 2019 года в плен попали трое военных. Данные были подтверждены до того, как 128 бригада ВСУ заявила, что военнослужащий Игорь Мирончук стал четвертым пленным с начала года.
До этого в январе в плен попали Андрей Качинский из 128 омбр, Станислав Панченко из 58 омбр и Николай Гриненко из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Читай также: Украинский военный попал в плен “ДНР“Ранее Украина направила России уже 13 предложений с формулами проведения обмена пленными для возвращения украинцев, которых удерживают на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.