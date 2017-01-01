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ГПУ, ГБР, полиция и ГПСУ создают общую группу для работы на выборах

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По словам генпрокурора, отдельные участники выборов президента пытается рассорить руководство правоохранительных органов.
Луценко заявил, что участники выборов пытаются "вбить клин" между правоохранительными органами
Луценко заявил, что участники выборов пытаются "вбить клин" между правоохранительными органами
EPA/UPG

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ГПУ, Национальная полиция, Госбюро расследований, СБУ и ГПСУ создают координационный центр для обеспечения законности во время избирательного процесса. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.

"Мы создаем координационный центр для обеспечения законности выборов", - отметил он. Будет действовать рабочая группа из представителей правоохранительных органов, которая будет следить за соблюдением законности во время выборов.

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По словам Луценко, основная нагрузка будет на Нацполиции, которая будет реагировать на "горячие" моменты. В последнее время, отметил генпрокурор, наблюдается попытка отдельных участников выборов вбить клин между руководителями правоохранительных органов.

"Наша позиция совпадает - выборы должны состояться на законных основаниях", - заверил он Луценко.

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Напомним, ранее в СБУ обвинили РФ в попытке разыграть "религиозную карту" для вмешательства в выборы в Украине.

 

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Теги: выборы президента, ГПУ, ГПСУ, Нацполиция, ГБР
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