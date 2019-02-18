Минюст подал еще одну жалобу по украинским морякам в ЕСПЧ

Минюст требует передать раненых военнопленных в Украину для оказания им медицинской помощи.

ЕСПЧ передали еще одну жалобу в отношении украинских моряков EPA/UPG

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Минюст подал дополнительное заявление в Европейский суд по правам человека по украинским военнопленным морякам, захваченным РФ в Керченском проливе. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.

“В пятницу мы подали дополнительное заявление относительно украинских моряков с требованием оказать им медпомощь и переместить их в медучреждения в Украину, как являющихся военнопленными на территории государства-агрессора“, - сообщил он.

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Министр отметил, это заявление было подано в ЕСПЧ в рамках пяти крупных межгосударственных дел против России.

Напомним, ранее в ЕС назвали сроки принятия санкций против РФ за захват украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.