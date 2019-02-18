Минюст подал еще одну жалобу по украинским морякам в ЕСПЧ
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Минюст подал дополнительное заявление в Европейский суд по правам человека по украинским военнопленным морякам, захваченным РФ в Керченском проливе. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.
“В пятницу мы подали дополнительное заявление относительно украинских моряков с требованием оказать им медпомощь и переместить их в медучреждения в Украину, как являющихся военнопленными на территории государства-агрессора“, - сообщил он.
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Министр отметил, это заявление было подано в ЕСПЧ в рамках пяти крупных межгосударственных дел против России.
Напомним, ранее в ЕС назвали сроки принятия санкций против РФ за захват украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.
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