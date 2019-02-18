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Минюст подал еще одну жалобу по украинским морякам в ЕСПЧ

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 3
Минюст требует передать раненых военнопленных в Украину для оказания им медицинской помощи.
ЕСПЧ передали еще одну жалобу в отношении украинских моряков
ЕСПЧ передали еще одну жалобу в отношении украинских моряков
EPA/UPG

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Минюст подал дополнительное заявление в Европейский суд по правам человека по украинским военнопленным морякам, захваченным РФ в Керченском проливе. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.

“В пятницу мы подали дополнительное заявление относительно украинских моряков с требованием оказать им медпомощь и переместить их в медучреждения в Украину, как являющихся военнопленными на территории государства-агрессора“, - сообщил он.

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Министр отметил, это заявление было подано в ЕСПЧ в рамках пяти крупных межгосударственных дел против России.

Напомним, ранее в ЕС назвали сроки принятия санкций против РФ за захват украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

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Теги: Минюст, ЕСПЧ, жалоба, моряки, Азов
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    18.02.2019, 14:45
Оценка:  0
VSHIVANKA
О КАКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ОКРАИНЕ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ ?!
ОНИ ТАМ ТОЛЬКО КАКУЮ НИБУДЬ СРЕДНЕВЕКОВУЮ ЗАРАЗУ МОГУТ ПОДЦЕПИТЬ ТИПА КОРИ , О КОТОРЫХ В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ УЖЕ ДАВНО ЗАБЫЛИ ....
big-werasd    18.02.2019, 14:29
Оценка:  +1
big-werasd
Этими поступками Украина опускает свой имидж, в угоду госдепу США
Shaab    18.02.2019, 14:41
Оценка:  -2
Shaab
Треба робити так, як Росія: сказати, що моряки ще позавчора звільнилися та й заблукали.
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