В центре Одессы повесился военнослужащий - СМИ

СМИ пишут, что военнослужащий повесился на балконе в собственной квартире в центре Одессы.

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В центре Одессы 29-летний военнослужащий повесился на балконе в собственной квартире. Об этом в понедельник, 18 февраля, пишет Кекс со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что тело военнослужащего обнаружила мать утром 17 февраля.

Как сообщается, мужчина служил по контракту в воинской части в селе Дачное Беляевского района. Он приехал к матери на выходные.

Известно, что он не оставил предсмертной записки. Тело погибшего было отправлено на экспертизу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Напомним, в январе в одной из воинских частей в Житомирской области нашли повешенным военнослужащего.