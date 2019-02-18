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В центре Одессы повесился военнослужащий - СМИ

Комментариев: 2
СМИ пишут, что военнослужащий повесился на балконе в собственной квартире в центре Одессы.
29-летний военнослужащий повесился на балконе
29-летний военнослужащий повесился на балконе
espreso.tv

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В центре Одессы 29-летний военнослужащий повесился на балконе в собственной квартире. Об этом в понедельник, 18 февраля, пишет Кекс со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что тело военнослужащего обнаружила мать утром 17 февраля.

Как сообщается, мужчина служил по контракту в воинской части в селе Дачное Беляевского района. Он приехал к матери на выходные.

Известно, что он не оставил предсмертной записки. Тело погибшего было отправлено на экспертизу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Напомним, в январе в одной из воинских частей в Житомирской области нашли повешенным военнослужащего.

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Теги: самоубийство, Одесса, военный, суицид, самоубийца, военнослужащие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    18.02.2019, 15:04
Оценка:  -2
VSHIVANKA
СТЫДНО СТАЛО ЗА УБИТЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА И ОДЕССЫ ?
atos    18.02.2019, 15:15
Оценка:  0
atos
Причин закончить жизнь может быть очень много, и какая из них была мы уже не узнаем.
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