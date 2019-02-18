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УПЦ МП пожаловалась ООН и ЕС на избиения священников и захваты храмов

Комментариев: 13
Церковь приглашает международных наблюдателей приехать и убедиться в том, что на самом деле происходит в Украине.
УПЦ МП пожаловалась на Порошенко в ООН
УПЦ МП пожаловалась на Порошенко в ООН
news.church.ua

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Глава представительства УПЦ МП при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) обратился к официальным лицам ООН, ОБСЕ, ЕС и других стран. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Он сообщил о “фактах массовых нарушений прав человека в Украине и реальной угрозой эскалации религиозных конфликтов“.

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“Православные верующие Украины стали заложниками политической игры первых лиц государства, втянули в эти процессы Константинопольского патриарха Варфоломея, что уже привело к многочисленным столкновениям на религиозной почве“, - заверил Коцаба.

“Сегодня храмы нашей церкви, которые имеет тысячелетнюю историю, захватывают, верующих бьют, а государственные чиновники заставляют священнослужителей УПЦ переходить в поддерживаемую президентом “новую Церковь“, - возмущен епископ. 

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По его словам, Служба безопасности вызывает на допросы священников, а епископы могут выезжать за границу только после предварительного допроса и усиленного досмотра специальными госслужбами. 

Он также приводит в видео кадры конфликтов между верующими разных конфессий и захватов храмов в присутствии полиции. “В течение последних пяти лет политики высокого уровня открыто выражают неприязнь к нашей Церкви“, - подчеркнул Коцаба.

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Епископ добавил, что закон о переименовании организаций, который обязывает УПЦ МП включить в свое название принадлежность к РПЦ, является вмешательством в дела церкви.

“Мы никогда не отрицали наш духовную связь с Русской Православной Церковью, от которой УПЦ получила независимость во всех административно-управленческих и финансово-хозяйственных вопросах“, - отметил он.

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“Вот уже 29 лет административный центр управления Украинской Православной Церкви находится в столице нашего независимого государства - городе Киеве“, - заверил Коцаба.

“Несмотря на это, президент и другие политики пытаются обвинить нас в несуществующих “связях с Москвой“, “сепаратизме“, “пропаганде русского мира“, навешивая на наших верующих политические ярлыки“, - возмущен он.

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“Миллионы верующих нашей Украинской Православной Церкви выступают с призывом к официальным лицам европейских и международных институтов поднять свой весомый голос и вмешаться в события, происходящие в Украине“, - заверил епископ.

“Мы приглашаем всех заинтересованных журналистов, правозащитников, чиновников ООН, ЕС и других стран, - приехать в Украину и увидеть воочию все, что происходит, чтобы детально изучить наше сложное положение“, - добавил Коцаба.

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Напомним, ранее в СБУ сообщили, что российские спецслужбы запугивают представителей УПЦ МП для вмешательства в украинские выборы.

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Теги: УПЦ МП, ПЦУ, ЕС, ОБСЕ, ООН, жалобы, захваты, храмы
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Комментариев (14)
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Духовный_скреп    18.02.2019, 15:10
Оценка:  0
Духовный_скреп
Московские попы врут.Чешите за поребрик,вам здесь не рады.КГБист гундяев примет.
apollon    18.02.2019, 14:56
Оценка:  +1
apollon
VSHIVANKA 18.02.2019, 14:52 чувак за 5 лет войны против руских окупантов мы тут уже такиг говновысеров начитались изза вашего азиатского поребрика, что три звучат как будто ребенок из садика пишет)))) еще и капсит что говорит о коплексе короткого писюна)))) как у вашего царя - лилипутина))))
VSHIVANKA    18.02.2019, 14:52
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ВО ВСЕМ МИРЕ ОКРАИНУ ВОСПРИНИМАЮТ КАК КУЧУ ДЕРЬМА ЛЕЖАЩУЮ НА ПОРОГЕ РОССИИ ,
АМЕРИКАНЦЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ РАЗМЕШИВАЮТ ЭТУ КУЧУ ЧТОБЫ СИЛЬНЕЕ ВОНЯЛО И НАЖИМАЮТ КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА .....
ШтормЗайцев    18.02.2019, 14:54
Оценка:  +2
ШтормЗайцев
У вас какие то странные наклонности. Вы копрофил ?
VSHIVANKA    18.02.2019, 14:50
Оценка:  -3
VSHIVANKA
УКРОПНУЮ СЕКТУ НЕ ПРИЗНАЛА НИ ОДНА ПОМЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В МИРЕ ...
СЕКТАНТАМ ЗАПРЕЩЕНО ВЫЛАЗИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОЕЙ КЛЕТКИ И ТОМОСИРОВАТЬ ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ ДАБЫ НЕ ИСПАЧКАТЬ ИСТИННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ....
ШтормЗайцев    18.02.2019, 14:53
Оценка:  +2
ШтормЗайцев
Васм на москве забыли сообщить, что национальная церковсь существует в своих национальных границах.
ШтормЗайцев    18.02.2019, 14:48
Оценка:  +1
ШтормЗайцев
Самой московии 712 лет. О какой тысячелетней истории говорит этот странный москвопоп.
apollon    18.02.2019, 14:42
Оценка:  0
apollon
сначала это кгбшная секта рпц призывает жечь на кострах и расстреливать людей а потом удивляется что их ненавидит вся страна!
Goga19041984    18.02.2019, 15:01
Оценка:  -2
Goga19041984
че ты мелишь, факты, хоть один.
ШтормЗайцев    18.02.2019, 15:05
Оценка:  +1
ШтормЗайцев
Фактов море, просто вы за поребриком этого не знаете.
apollon    18.02.2019, 15:18
Оценка:  -1
apollon
ты че совсем упроортый зайди в гугл и забей священник московского патриархата призывает жечь и расстреливать протестующих... а ну да у вас же в чубернете уже давно заблокировано все что кермлю не нравится))))) ну попросбуй через впн может получится))))
apollon    18.02.2019, 15:20
Оценка:  -1
apollon
генеральная отмазка кремлевских карликов только в на сессиях импотентного оон прокатывает. а в интернете кеш помнит все!!!!
VSHIVANKA    18.02.2019, 14:41
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ВОТ ЭТО ДЕЛО , ХОТЯ .......
МАКСИМУМ ЭТО ВЫРАЗЯТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ И ОЗАБОЧЕННОСТЬ ....
ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ПОЗВОЛЯЮТ СВОИМ ХОЛОПАМ С ОКРАИНЫ ОЧЕНЬ МНОГОЕ , И ЗАКОН ИМ НЕ УКАЗ , ГЛАВНОЕ , ЧТОБЫ ЭТО НЕ НРАВИЛОСЬ РОССИИ ....
apollon    18.02.2019, 14:43
Оценка:  +2
apollon
у тебя высер из старой медочки позвони пусть новую пришлют!
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