УПЦ МП пожаловалась ООН и ЕС на избиения священников и захваты храмов

Церковь приглашает международных наблюдателей приехать и убедиться в том, что на самом деле происходит в Украине.

УПЦ МП пожаловалась на Порошенко в ООН news.church.ua

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Глава представительства УПЦ МП при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) обратился к официальным лицам ООН, ОБСЕ, ЕС и других стран. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Он сообщил о “фактах массовых нарушений прав человека в Украине и реальной угрозой эскалации религиозных конфликтов“.

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“Православные верующие Украины стали заложниками политической игры первых лиц государства, втянули в эти процессы Константинопольского патриарха Варфоломея, что уже привело к многочисленным столкновениям на религиозной почве“, - заверил Коцаба.

“Сегодня храмы нашей церкви, которые имеет тысячелетнюю историю, захватывают, верующих бьют, а государственные чиновники заставляют священнослужителей УПЦ переходить в поддерживаемую президентом “новую Церковь“, - возмущен епископ.

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По его словам, Служба безопасности вызывает на допросы священников, а епископы могут выезжать за границу только после предварительного допроса и усиленного досмотра специальными госслужбами.

Он также приводит в видео кадры конфликтов между верующими разных конфессий и захватов храмов в присутствии полиции. “В течение последних пяти лет политики высокого уровня открыто выражают неприязнь к нашей Церкви“, - подчеркнул Коцаба.

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Епископ добавил, что закон о переименовании организаций, который обязывает УПЦ МП включить в свое название принадлежность к РПЦ, является вмешательством в дела церкви.

“Мы никогда не отрицали наш духовную связь с Русской Православной Церковью, от которой УПЦ получила независимость во всех административно-управленческих и финансово-хозяйственных вопросах“, - отметил он.

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“Вот уже 29 лет административный центр управления Украинской Православной Церкви находится в столице нашего независимого государства - городе Киеве“, - заверил Коцаба.

“Несмотря на это, президент и другие политики пытаются обвинить нас в несуществующих “связях с Москвой“, “сепаратизме“, “пропаганде русского мира“, навешивая на наших верующих политические ярлыки“, - возмущен он.

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“Миллионы верующих нашей Украинской Православной Церкви выступают с призывом к официальным лицам европейских и международных институтов поднять свой весомый голос и вмешаться в события, происходящие в Украине“, - заверил епископ.

“Мы приглашаем всех заинтересованных журналистов, правозащитников, чиновников ООН, ЕС и других стран, - приехать в Украину и увидеть воочию все, что происходит, чтобы детально изучить наше сложное положение“, - добавил Коцаба.

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Напомним, ранее в СБУ сообщили, что российские спецслужбы запугивают представителей УПЦ МП для вмешательства в украинские выборы.