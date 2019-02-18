Мангер вышел на работу: Провел совещание в Херсонском облсовете

Пресс-служба облсовета опубликовала фото аппаратного совещания.

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Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, провел аппаратное совещание в облсовете сегодня, 18 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского облсовета.

“Аппаратное совещание во главе с председателем Херсонского областного совета Владиславом Мангер начала сегодня, 18 февраля, рабочая неделя“, - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба цитирует Мангера, который, говоря о выполнении программы борьбы с онкозаболеваниями, указал: “Люди ждут от нас решительных шагов и честного выполнения своих обязанностей. Мы, собственно, все и пришли сюда, чтобы плодотворно работать“.

Как отмечается, председатель облсовета также заслушал отчет о работе коммунальных предприятий за неделю и поручил держать на контроле их деятельность.

Как сообщалось 11 февраля, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер организовал убийство активистки Екатерины Гандзюк, для чего нашел людей и дал средства на преступление, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.