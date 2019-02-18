Против Супрун подали еще три иска

В частности, два иска снова подал Мосийчук и один - радикал Ленский.

В Окружной админсуд Киева поступило еще три иска против и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун. В частности, два иска от народного депутата Игоря Мосийчука и один от радикала Алексея Ленского.

Об этом сообщила судья-спикер Богдан Санин на своей странице в Facebook.

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Санин также сообщил, что в деле по первому иску Мосийчука об отсутствии у Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины был определен новый судья Окружного админсуда Киева – Татьяна Скочок.

Напомним, 5 февраля этот же суд запретил руководительнице Минздрава Ульяне Супрун выполнять свои обязанности до окончательного решения суда.

13 февраля Кабмин принял распоряжение, которым разрешил Супрун частично исполнять обязанности министра здравоохранения после отстранения ее от должности судом.

14 февраля суд отменил временный запрет на руководство министерством для Супрун. Речь идет об отмене именно решения от 5 февраля, которое касалось отстранения ее на время рассмотрения дела.