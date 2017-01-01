В запорожской аптеке изъяли почти три тысячи таблеток с кодеином
В Запорожье правоохранители разоблачили аптеку, в которой продавали опасные кодеиносодержащие медпрепараты. Во время обыска изъяли около трех тысяч таблеток.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу области.
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“В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские изъяли 2820 таблеток комбинированных лекарственных средств, содержащих наркотическое средство “кодеин“, - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе сообщили, что нашли черновые записи и деньги от незаконной реализации препаратов.
Решается вопрос о привлечении фармацевта и владельца аптеки к ответственности.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).
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Напомним, в Кривом Роге обнаружили нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов.