Обещают ракеты. Итоги Мюнхена для Украины

На ежегодной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсуждали боевые действия на Донбассе, агрессию в Керченском проливе и предстоящие президентские выборы в Украине.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, которая собралась уже 55 год подряд, является одним из самых авторитетных международных форумов.

В 2019 году в Мюнхен прибыли 35 глав государств и правительств, более полусотни министров обороны и глав МИД.

Присутствовала и украинская делегация, и даже прошел уже традиционный украинский ланч.

О поддержке

Читай также: Климкин подвел итоги Мюнхенской конференции

Во время выступления на конференции и двусторонней встречи с украинской делегацией вице-президент США Майк Пенс заявил, что Россия должна ответить за свою агрессию, а украинцам передал: “Мой сигнал и для вас (говоря в адрес Петра Порошенко) лично, и для украинцев: мы с вами. Это особенно важно после событий в Керченском проливе“.

Президент Петр Порошенко на конференции заявил, что его смущают призывы к прекращению в Украине огня с обеих сторон.

“Меня очень смущает, когда я слышу, как некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять. Если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины“, - подчеркнул Порошенко.

Больше определенности

Порошенко напомнил, что в 2014 году Украина не имела программы относительно будущего членства в НАТО и имела нейтральный статус, однако это не защитило ее от российской агрессии.

“Поэтому нам следует прекратить это состояние неопределенности. Не только Украина должна платить эту огромную цену, но и Европа. Вы должны выучить уроки Грузии, Украины, потому что мы считаем себя восточным флангом НАТО, восточным флангом Европы“, - сказал он.

Порошенко также призвал страны к координации действий в вопросах безопасности.

“Мы должны иметь коллективный ответ на то, что надо делать с безопасностью. Хочу напомнить, что атака на украинские корабли в Керченском проливе имеет очень интересное объяснение со стороны России: они защищают Керченский мост. Представьте российскую атаку в Балтийском море с целью защиты “Северного потока-2“ через несколько лет. Надо иметь значительно лучшую координацию наших действий“, - сказал президент.

Читай также: Порошенко и Меркель обсудили санкции за Азов

По словам Павла Климкина, после двух дней погружения в реальность Мюнхенской конференции, российская агрессия против Украины многими до сих пор воспринимается “как драматическое кино, которое они смотрят со своей комфортной диванной реальности“.

Однако, по словам главы нашего МИДа, все больше становится тех, кто осознает, что дальше так продолжаться не может – с Россией нужно что-то делать, и с комфортной наблюдательной позиции этого точно не сделаешь.

Поддержка Германии с оговорками

Но вот Германия как раз ничего особенного с Россией делать не собирается. Хотя, например, точно продолжит покупать у Москвы газ.

Канцлер Германии Ангела Меркель как и все публично говорила о поддержке Украины, но с одним условием: “Я на стороне Порошенко, но вопросы, связанные с “Северным потоком-2“ остаются для меня важными. Российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером“.

“Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией“, - заявила она.

Военная помощь

Официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии, немецкий евродепутат Манфред Вебер заявил в Мюнхене, что Евросоюз должен построить систему противоракетной обороны с участием Украины.

Вебер отметил, что его инициатива вызвана ядерной угрозой и должна помочь преодолеть разделение Европы по линии Восток-Запад.

Потребность в создании новой противоракетной системы он обосновал разрывом “ядерного соглашения“ России и США - Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Читай также: Меркель разъяснила газовую политику Берлина

“Действие ДРСМД завершилось, и мы оказались перед новыми вызовами. (Этому может противостоять) если мы предложим совместно построить противоракетную систему - Германия, Франция, Польша, Литва, Украина. Речь идет не о наступательной, а о системе защиты“, - пояснил Вэбер свою инициативу.

По мнению немецкого политика, это поможет вернуть единство на европейский континент в период роста ядерной угрозы.

“Это то, что действительно сможет убедить людей в Польше, в Украине, что мы можем предложить защиту... Это то, что сможет объединить Европу“, - заявил он.

Петр Порошенко, который присутствовал на этой панельной дискуссии, заявил о поддержке данной идеи. “Украина будет счастлива стать частью любой инициативы в сфере безопасности“, - заявил он.

Санкции

Уже после первых встреч в рамках Мюнхенской конференции Петр Порошенко объявил о скором введении новых санкций против России.

“По санкциям сегодня мы скоординировали наши усилия. Обсужден и утвержден так называемый “Азовский пакет“ санкций – это именно то, что я вам обещал в декабре“, – сообщил президент журналистам. Эти слова опубликовал и официальный сайт президента, добавив, что формальное утверждение новых санкций должно состояться уже в начале недели.

Предполагается, что в европейский санкционный список добавят восемь российских пограничников и ФСБшников, причастных к решению об атаке на украинские корабли в Керченском проливе.

Американцы же обещают добиваться более жестких мер против России за агрессию в Азове.

Выборы

То, что в Украине непонятно, кто станет новым президентом страны, Петр Порошенко назвал одной из своих заслуг.

“Я президент свободной и демократической Украины. Мы не Российская Федерация. В РФ все заранее знают ответ. И моим достижением в качестве президента является то, что никто сейчас не знает, кто победит в Украине. И это символ демократии“, - сказал Порошенко.

Порошенко обсудил с Меркель вопросы предотвращения российского вмешательства в президентские выборы в Украине.

Читай также: Украина изучит евроинтеграционный опыт Черногории

Во время украинского ланча в Мюнхене выступили еще два кандидата в президенты Украины – Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко.

“Тема Украины была одним из фокусов этой конференции. Особенно в разрезе отношений между Европой, Западом и Россией. В то же время, в отличие от прошлогодней конференции, чего-то нового не прозвучало. Не было никакой конкретики. Запад показал, что он волнуется, но ждет окончания выборов в Украине”, - отметил политолог Руслан Бортник.