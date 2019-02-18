Волкер собрался в Украину и надеется на встречу в "нормандском формате"
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Спецпредставитель США Курт Волкер посетит Украину с 25 февраля по 3 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передают Українськi Новини.
"Я с ним встречался позавчера. Он будет на следующей неделе снова в Украине. Он готов встречаться", - заверил министр..
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Волкер надеется на встречу в нормандском формате в ближайшее время, добавил также Климкин.
Темами такой встречи,по мнению главы МИД, должны быть освобождение политических заключенных, безопасность на Донбассе и вопрос мореплавания в Керченском проливе.
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Напомним, ранее сообщалось, что Волкер обсудил с главой ОБСЕ Томасом Гремингером ситуацию в Украине.