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Волкер собрался в Украину и надеется на встречу в "нормандском формате"

Комментариев: 2
Спецпредставитель США посетит Украину в период с 25 февраля по 3 марта.
Волкер надеется договориться о встрече в "нормандском формате"
Волкер надеется договориться о встрече в "нормандском формате"
EPA/UPG

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Спецпредставитель США Курт Волкер посетит Украину с 25 февраля по 3 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передают Українськi Новини.

"Я с ним встречался позавчера. Он будет на следующей неделе снова в Украине. Он готов встречаться", - заверил министр..

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Волкер надеется на встречу в нормандском формате в ближайшее время, добавил также Климкин.

Темами такой встречи,по мнению главы МИД, должны быть освобождение политических заключенных, безопасность на Донбассе и вопрос мореплавания в Керченском проливе.

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Напомним, ранее сообщалось, что Волкер обсудил с главой ОБСЕ Томасом Гремингером ситуацию в Украине.

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Теги: Волкер, Украина, визит, Климкин, нормандский формат
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    18.02.2019, 16:42
Оценка:  0
fkrfyfan
до выборов никаких встреч в никаком формате не будет, тем более с представителями этой нелигитимной власти.
Peyot    18.02.2019, 16:06
Оценка:  -1
Peyot
узкие до выборов вообще ничего делать не будут. они ждут что прийдет их шестерка юлька и все сама им подарит да еще и доплатит сверху!
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