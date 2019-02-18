Бойко: Нужно списать долги за коммунальные услуги

Тарифный геноцид и недоступность субсидий привели к высочайшему уровню социального пессимизма украинцев. А это может стать причиной резкого увеличения долгов за жилищно-коммунальные услуги до 100 млрд гривен уже в ближайшее время.

Об этом заявил журналистам Юрий Бойко, комментируя получение украинцами последних платежек за жилищно-коммунальные услуги.

“Я постоянно встречаюсь с людьми в разных регионах Украины. И в каждой точке страны люди доведены до крайности. Тарифный геноцид и ограниченная доступность субсидий привели к высочайшему уровню социального пессимизма украинцев. Люди просто не знают, как выживать в условиях, которые создала власть. Последние платежки за январь окончательно загоняют людей в нищету из-за того, что они не в состоянии оплачивать эти космические тарифы. Если не принять меры, то еще через месяц-два долг за жилищно-коммунальные услуги перевалит за 100 млрд гривен, против нынешних 55 млрд. Это станет наглядным показателем бездарной работы правительства“, - заявил Юрий Бойко.

Оппозиционный политик отметил, что наиболее уязвимыми в Украине остаются люди преклонного возраста, в то время как молодежь настроена уезжать из страны.

“Мне всё чаще жалуются старики, что у многих из них дети и внуки из-за отсутствия работы раньше просто ездили на заработки в другие страны, а теперь – всё чаще задумываются о том, чтобы не возвращаться в Украину. Этот режим за пять лет создал условия, чтобы активная молодежь покидала страну навсегда. Это преступление против собственного народа“, –подчеркнул Юрий Бойко.

Он отметил, что при нынешней власти надежды на изменение ситуации нет. Однако оппозиционный политик предложил реальные меры по спасению ситуации и облегчению жизни людей.

“Мы зарегистрировали неотложные законопроекты, которые будут обязательно приняты после нашей победы. Это законопроект о снижении цены на газ и законопроект о списании долгов за жилищно-коммунальные услуги. Это вполне реальные меры по предотвращению коммунального коллапса и облегчению жизни людей. Нельзя допустить, чтобы Украина превратилась в отсталую и нищую страну, где люди вымирают от бесчеловечных тарифов и цен“, - резюмировал Юрий Бойко.