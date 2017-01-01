Совет ЕС принял решение по "азовскому" пакету санкций против России

Технический процесс утверждения решения займет несколько дней.

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Совет министров иностранных дел Европейского Союза одобрил “азовский“ пакет санкций против России за атаку на корабли и захват украинских моряков в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил замглавы администрации президента Константин Елисеев, передает Интерфакс-Украина.

“Как раз наше участие в конференции (в Мюнхенской конференции по безопасности, -ред.) совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которая сегодня состоялась, и я хотел бы сказать, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение относительно пакета санкций, так называемый “азовский“ пакет“, - сообщил Елисеев на брифинге в Киеве.

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Ранее глава МИД Дании Андерс Самюэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые “азовские“ санкции в отношении РФ , технический процесс утверждения решения займет несколько дней.

Напомним, новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе будут направлены в отношении конкретных лиц. Об этом заявила в субботу, 16 февраля, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Мюнхенской конференции по безопасности.