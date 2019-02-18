Порошенко едет в Нью-Йорк на дебаты по Украине

В рамках визита состоится встреча президента Украины с генсеком ООН, сообщил первый заместитель главы Администрации президента.

Президент Украины Петр Порошенко посетит Нью-Йорк 20 февраля, чтобы принять участие в пленарных дебатах, посвященных ситуации на оккупированных территориях Украины.

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Об этом сообщил первый заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев во время брифинга в понедельник, 18 февраля, информирует 112 Украина.

По его словам, 20 февраля впервые в истории состоятся пленарные дебаты по новому пункту повестки дня - ситуации на оккупированных территориях Украины.

“Это новый пункт, который был включен именно на этой сессии“, - сказал Елисеев.

Он отметил, что в рамках визита в Нью-Йорке состоится встреча с генсеком ООН, с председателем Генассамблеи.

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“Программа планируется достаточно насыщенная. Это будет лаконичный однодневный визит, потому что президент должен возвращаться“, - добавил замглавы АПУ.

Напомним, в рамках рабочего визита в Мариуполь во вторник, 29 января, министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Дании - Андерс Самуэльсен и Чехии - Томаш Петршичек вместе с представителями иностранных СМИ посетили пункт оказания помощи населению на КПВВ Гнутово.